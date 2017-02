Sztárkézissel jött össze Kiss Ramóna

Foglalt a Barátok közt legszebb színésznője, és a kapcsolat komolynak látszik. Kiss Ramóna a franciaországi kézilabda-világbajnokság egyik magyar hősét szereti.

Foglalt a Barátok közt legszebb színésznője, és a kapcsolat komolynak látszik. Kiss Ramóna a franciaországi kézilabda-világbajnokság egyik magyar hősét szereti.

Délceg, jóképű és sikeres – mégsem ezért irigyli Magyarország férfinépessége Lékai Mátét, a Veszprém kézilabdázóját. Sokkal inkább azért, mert elnyerte Kiss Ramóna szívét.

Gyönyörű, népszerű és tehetséges – ezért még barátai sem értették, hogy sokáig miért nem talált rá a szerelem a Barátok közt Zsófiját alakító színésznőre. Többé nincs okuk aggodalomra, megtört a hosszú hónapok óta tartó átok.

A csaknem két méter magas Lékai Máté négy évvel fiatalabb Ramónánál, de a szerelmeseket ez cseppet sem zavarja, mint ahogy a Mátyás király tér és Veszprém közötti távolságot is könnyedén áthidalják.









– Bár még igen friss a kapcsolatuk, már most látszik, hogy hosszú távú lesz. Az elmúlt év során több rendezvényen összefutottak, beszélgettek, de akkor még nem volt köztük semmi. Majd Máté tette meg az első lépést, amikor Ramóna Máté nagypapájának halsütödéjében falatozott. Ma már úgy turbékolnak, mint a tinédzserek, és a köztük levő sok-sok kilométer sem zavarja őket. Ha Rami tud, azonnal kocsiba ül, és Veszprém felé veszi az irányt, akár forgatások után is, Máté is utazik hozzá Budapestre, amikor csak teheti. Rengeteget nevetnek, minden idejüket együtt töltik, amit csak tudnak – mesélte informátorunk, aki azt is elárulta, a két fiatal régóta ismeri egymást, de csak körülbelül egy hónapja alakult ki közöttük szorosabb kapcsolat a barátságból.







© DFP

– Valóban régóta ismerjük egymást, de egy hónapja vagyunk együtt. A távolság nem akadály, ez két emberen múlik, megoldjuk – erősítette meg szűkszavúan információinkat a kézilabdázó.

Ramóna – akit tavaly év végén lapunk olvasói a legszexibb so­rozatsztárnak választottak – ugyancsak elismerte, hogy foglalt a szíve.

– Én is csak megerősíteni tudom a hírt, ez egy valós kapcsolat – mondta nevetve a színésznő, aki ritkán és csak szűkszavúan beszél nyilvánosság előtt a magánéletéről, de azt tudjuk róla, hogy jó ideje már csak a komoly kapcsolatok érdeklik.









– Ha úgy érzem, hogy valaki fontos a számomra, amellett kitartok – válaszolta egy chatelésen rajongója kérdésére. A Storynak azt is elmondta, sokkal érettebbnek tartja magát a valóságos koránál. – Azt gondolom, hogy a teljes boldogság csak akkor jön el, ha megtaláljuk a társunkat, a másik felünket – mondta akkor a színésznő.

Ki tudja, talán most épp ez történt.

Jó parti a kéziválogatott sztársportolója

A 28 éves, 190 centi magas, budapesti születésű irányító 2014 óta erősíti az európai élmezőnyhöz tartozó Veszprém kézilabdacsapatát. Előtte a szlovén Celjében légióskodott. A nemrég befejeződött világbajnokságon Császár Gáborral felváltva töltötte be az irányító posztot a magyar válogatottban. A torna legnagyobb bravúrjában, az olimpiai bajnok dán válogatott nyolcaddöntős kiverésében komoly érdemeket szerzett, hat gólt lőtt. Veszprémben óvatos becslések szerint körülbelül havi hárommillió forintot tehet zsebre.

Nem törődnek a sztereotípiákkal







© Móricz István

A hazai és a külföldi sztárpároknál ma már nem ritka, hogy megfordul a klasszikus felállás, és a nő az idősebb. Ők az eleven bizonyítékai, hogy a kor nem számít. Csak néhány név a tekintélyes névsorból.

Eva Mendes és Ryan Gosling: a korkülönbség 6 év

Deborra-Lee Furness és Hugh Jackman: 13 év

Jennifer Aniston és John Mayer: 8 év

Keleti Andrea és Kovács Zoltán: 10 év

Deutsch Anita és Kinizsi Ottó: 8 év

Judy és Balázs: 12 év