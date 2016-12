Sztárkarácsony: mondja meg Ön, kié a legszebb!

Nincs olyan, amiből a sztárok ne tudnának versenyt csinálni. Így van ez karácsony idején is, amikor minden híresség büszkén tölti fel saját karácsonyfájának fotóját a közösségi oldalakra, hogy bizonyítsa: övé a nagyobb, drágább, modernebb, hangulatosabb…

Mutatjuk a képeket, és döntse el Ön, kié lett az idei év legszebb, legszimpatikusabb fája - és persze karácsonya!

Sarka Kata

Bár Sarka Katának igencsak nehéz éve volt Hajdú Péterrel való válása miatt, úgy tűnik, karácsonyra így is lelkesen tudott készülni. A modell hatalmas fenyőfája szinte ki sem látszik a sok dísz alól, de az óriási, plüss rénszarvas is igen mutatós mellette. Az biztos, hogy a két gyermeke sokáig csodálhatja ezt a remekművet.

Robbie Williams

Annak ellenére, hogy a híres sztárpasi már felnőtt, úgy tűnik, még mindig sokkal jobban rajong az ajándékokért, mint a karácsony hangulatáért. Bár a fa biztosan gyönyörű, ő inkább az ajándékokat örökítette meg alatta.

Hosszú Katinka

Az úszóbajnok idén gyakorlatilag mindenhonnan éremmel tért haza, ahol megjelent - többek közt az ötkarikás játékokon is bezsebelt párat - így nem túl meglepő, hogy a karácsonyfadíszeket nem kellett előásnia tavalyról. Pár érem, és kész is az ünnepi hangulat!

Kris Jenner

A híres Kardashian-Jenner családtól talán nem is meglepő, hogy túlzásokba esnek. Talán nem is kell magyarázni, helyette mutatjuk a képet!

Tóth Gabi

Az énekesnő már 24-én reggel feldíszítette a fáját, hogy egész nap csodálhassa. Gabi inkább a meghitt, hangulatos, otthonos stílust választotta a giccsek helyett.

Salma Hayek

A színésznő elárulta: nem is a díszítést, és a hangulatot szereti a legjobban, hanem azt, hogy végre újra ő is gyerek lehet! Ez pedig a kiposztolt fotóján is látszik, ahol éppen egy gyerekbiciklin éli ki magát!:)

Horváth Éva

Éva is a klasszikus fa mellett döntött - olyannyira, hogy a modell egyik követője rögtön be is kommentelte: "Végre egy hagyományos karácsonyfát látok!" Sőt, annyira nem is gigászi a fenyő - hiszen egy kis asztalkán trónol.

Kulcsár Edina

A szépségkirálynő extrém fára szavazott: hófehér, élénk zöld díszekkel. Nem mindennapi, az biztos!

+1: Kasza Tibi

Az énekes oldalát azoknak is érdemes követni, akik nincsenek épp oda Tibi hangjáért - és ezt friss posztja is bizonyítja. Ő ugyanis ezt a képet tette ki karácsonyfa helyett:

Köszönjük! :D

És akkor a lényeg: szavazzon, melyik sztár karácsonyi hangulatkeltése áll a legközelebb Önhöz!