Szörnyű napokat él át Kulcsár Edina

Két szerettemet is megműtik! 🙊 Bazsi ( @millerbalazs ) a legjobb barátom💚, akit hátsó keresztszalag szakadással, Csutit ( @csut.i ) pedig csontkinövéssel műtenek. 😬 Az én drágám, szemmel láthatóan élvezi a helyzetet! 😠Imádja az altatást, de főleg azt várja, ami utána következik... 💁🏻Hogy mindenki lesi majd a kívánságait! 😄 Balázs nagyon-nagyon izgul, ami abszolút érthető. 1,5 éve motorozás közben ütötte el egy autó, ahol majdnem ott maradt az egyik keze... Akkor annyira súlyos volt a karja, hogy a lábával nem is nagyon foglalkoztak. Nemrég derült ki, hogy el van szakadva a hátsó keresztszalagja, ami viszonylag elég ritkán fordul elő, így egy jóval komolyabb és hosszabb műtét vár rá, mint Csutira. ⛑🙌 Mivel Balázs kissé tartott ettől a beavatkozástól, Csuti (hogy megmutassa milyen jó barát), szolidaritásból szintén megcsináltatja a lábát. Tehát a két fiú megbeszélte a dokival, hogy egy napon műtse őket... Én meg ápolhatok 2 nagyon-naaagyon rossz beteget... 😠🤗 Sebaj! Akiket szeretünk, értük bármit megteszünk.❤

