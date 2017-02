Szörényi: Ásó helyett csajozás és zene kellett

Lehet, hogy a régészkedés teszi világhírűvé az itthon legendás zeneszerző-énekest? Az Attila sírját kereső amerikai tévések ugyanis a Kossuth-díjas Szörényi Leventénél vendégeskedtek.

Miért nem az ásót választotta a gitár helyett?

Gyermekkorom óta érdekel a történelem, sokat bújtam apám könyveit, rengeteget kirándultunk a Pilisben. Nyolc­évesen régész akartam lenni. Aztán a sors úgy akarta, hogy rocksztár legyek. A zene és a csajok helyett nem választ­hattam az ásót. De semmi sem független egymástól. Az István, a király megírása és si­kere is ráébresztett, hogy tovább kell foglalkoznom a témával.

Ebben legalább olyan elhivatott, mint a zenében.

Nem vagyok hivatásos régész, önmagamat képzem. Antropológiából például mindig ötös voltam. Évekkel ezelőtt én válogattam szét felfedezett csontokat. Kiraktam az ablakba egy röntgenfelvételt a lábamról, és ahhoz mérve megállapítottam bizonyos darabokról, hogy ez például egy bal láb középső lábujjperce. Persze az ásatási feladatokat a fiatal kollégákra bízom, de mindennap lesétálok a helyszínre az ott kialakított táborból.







Ilyen hévvel gyűjti, őrzi a családi ereklyéket is?

Édesanyám megszállottan gyűjtötte az emlékeket, a felmenőink tárgyait, legalább száz évig visszamenően. Egy muzeológus veszett el benne. Én most ezek egy részével díszítem a házamat, a legtöbb bútorom is régi. Az unokáimtól is sok mindent őrzök, kedvencem az ebédlőm falán lógó víz- és olajfestmény a nagyobbik lánytól. A családban mindenki rajzol, fest, ez mind örökség képzőművész édesapámtól.

A Travel Channelen láthatjuk

A Travel Channelen futó Expedíció az ismeretlenbe című dokumentumfilm-sorozat új része Attila hun király 1500 éve ismeretlen sírhelyével foglalkozik. A műsor egy-egy részének nézettsége ismétlésekkel együtt meghaladja a húszmilliót. Magyarországon február 11-én 21 órakor vetítik azt az epizódot, amelyben a pilisi Holdvilágárokban kutató Szörényi Levente szerepel.

Jó magyar házigazdaként saját borával és pálinkájával kínálta az amerikaiakat. Amikor gitárt ragadva elénekelt néhány sort a Little Richard című slágeréből, a műsorvezető Josh Gates rögtön levette: régészkedő rocksztárral van dolga.