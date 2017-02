Szombathy Gyula: Már nem akarok a színpadon bohóckodni

Évek óta fontolgatja visszavonulását Szombathy Gyula. Már 2014 decemberében is arról beszélt a Borsnak, hogy lassan ideje abbahagyni, friss, Blikknek tett nyilatkozatából pedig az derül ki: megérett benne az elhatározás.

A Jászai Mari-díjas művész már korábban visszaadta legtöbb szerepét, majd fővárosi lakását eladva végleg Balatonalmádiba költözött. „Már csak egyetlen egy darabban lépek színpadra Veszprémben, a My Fair Ladyben. Nem való már nekem ez a nyüzsgés, és 72 évesen már nem akarok a színpadon bohóckodni. Ezt meghagyom a fiataloknak” - nyilatkozta a bulvárlapnak, hozzátéve: „Én már nem akarok szerepelni, ezt az elmúlt 52 évet is meg kell emésztenem. Sok minden történt velem fél évszázad alatt, most itt, a béke szigetén bőven van időm gondolkodni és merengeni a múltamon.”







A 72 éves színész úgy érzi, ideje átengedni a terepet a fiataloknak © Móricz István

Noha Szombathy Gyula számtalan színházi szerepben tűnt fel - közel húsz évig volt a Vígszínház művésze, később pedig a Radnóti Miklós Színházban, majd a Tháliában játszott - sokan szinkronszerepein keresztül ismerik. Ő volt többek közt Tóbiás hangja a Sebaj Tóbiásban, illetve a Macskafogók egyik karakter-favoritjának (az egyik gengszter-patkánynak) is ő kölcsönözte a hangját.