Szögeczki Ági újra szerelmes!

Szerettei szóltak rá, térjen észhez – Szögeczki Ági a kisfia miatt mindent félretett. Most újra boldog.

Újra szerelmes Szögeczki Ági! A csinos édesanya a Bors információi szerint kilenc hónapja él boldog párkapcsolatban egy sármos férfival, többek között miatta is keres ismét albérletet a fővárosban. Ágica a Borsnak azt is elmondta, találkozása párjával szinte sorsszerű.







Ilyen karcsú lett Ágica. Mi lehet a titka?

– Három évig férfi nélkül éltem. Egyszerűen úgy voltam vele, hogy nem fogom azért otthagyni a fiamat, hogy felöltözzek, és elmenjek valakivel vacsorázni két órára. Hi­szen mi lenne, ha ak­kor szólalna meg, akkor indulna el, akkor nőne ki a foga… És ezekről én nem szerettem volna lemaradni. Ebben a három év­ben Patrik engem nem is láthatott más férfival, még puszit adni sem. Tudatosan. A vége felé azon­ban már rámszólt a családom, térjek észhez – tette hozzá, talán elismerve azt is, lehet, picit túllőtt a célon, és ma­gára is kell egy kis időt szánnia.

Ági életébe végül az interneten keresztül érkezett meg a jóképű negyvenes. Üzenetére először nem is reagált, csak hetekkel később.







Ágica úgy érzi, megtalálta azt a férfit, aki nem akarja megváltoztatni őt

– Újra írt. Majd egy hónapig leveleztünk, utána adtam csak telefonszámot. Aztán egyszer megunta a tempót, és közölte, mondjam meg, hol vagyok, most azonnal odajön. Szakadt az eső, úgy jött le Miskolcra, és elvitt vacsorázni. Azóta együtt is vagyunk. Ő egy olyan férfi, aki nem akar megváltoztatni, mellette kérés nélkül változom. Sosem láttam még idegesnek, mérgesnek, és rám is átragad a nyugodt természete. A mögöttünk lévő hónap minden egyes napja egy megírt csoda, viták nélkül – tette hozzá Ágica.