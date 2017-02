Szinte hihetetlen, ami kiderült Eva Longoriáról

Tinédzserkora óta teljesen ősz Eva Longoria. Vagyis nem csak szeszélyből festeti a haját folyton a Született feleségek címû sorozat szexi anyukája: a „beavatkozás” nélkül gyökeresen más lenne a róla kialakult kép.

– Istenem! Teljesen ősz az egész fejem nagyjából 18 éves korom óta. Kéthetente járok fodrászhoz. És még így is néha kikacsint néhány fehér hajszál. Ha pedig nagyon nem tudok mit kezdeni a loboncommal, akkor kontyba fogom – vallotta be a Us Magazine-nak a 41 éves Longoria, akit filmjeiben a legkülönbözőbb hajszínekkel láthatunk.