Szikorával meccsel a sztárpár

Radó András, a Ferencváros labdarúgója és Gyurom Natália, az R-GO Gidája együtt láthatók egy új videoklipben.

– Szikora Róbert kért fel, hogy szerepeljünk a Ma este miénk az éjjel című klipjében. Azért választott minket, mert szerinte egy kedves pár vagyunk, és hi­telesek a dal szempontjából, ugyanis a videóban szerelmesekként tűnünk fel – mesélte Natália a Sláger TV Bajnokok Listája című műsorában.







– Örültem, hogy együtt szerepelhettünk a videóban – tette hozzá András, aki többször feltűnik Szikora koncertjein is, sőt még közös meccsnézéseket is szoktak szervezni az énekessel. – A zene közel áll hozzám, az aktuális slágereket szeretem. Az öltözőben is van egy zenefelelős, aki legtöbbször diszkózenéket játszik – árulta el a labdarúgó.