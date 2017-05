Szexi! Hetven elmúlt, mégis elképesztő, milyen szettet vállalt be az énekesnő

Vasárnap tartották Las Vegasban a 2017-es Billboard Music Awardsot, melyen többek közt Cher is fellépett - és nem csak produkciójával, de hihetetlen alakjával és merész öltözékével is mély nyomokat hagyott mindenkiben. A 71 éves énekesnő ugyanis minden tekintetben meghazudtolta korát. Ne szépítsünk: olyan ruhában lépett színpadra, amit 30-40 évvel fiatalabb kollégái is kétszer meggondolnak.

Ön szerint jól nézett ki Cher, vagy azért picit túllőtt a célon?

Az est második szettje sem volt visszafogottabb: