Szerkeszteni kényszerült Hobo

Négy és fél kiló, 1456 oldal, 50 év – ez a Földes László „Hobo” életművét bemutató HOBO Ludens című, kétkötetes könyv számokban. Borítóját a zenész lánya készítette, a szövegért pedig kizárólag ő maga felelős.







A muzsikus elégedetlen volt az eddigi szerkesztőivel © Knap Zoltán

– Az előző kiadványaim szerkesztői nem végezték el rendesen a korrektúrázást, sőt egyikük még „copyrightolta” is magát. Hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő, magam álltam neki a hibajavításnak. Olyan is lett. Ráadásul szembesültem az ötven év hordalékával. Ez a legenyhébb kifejezés, amit használni tudok – mondja könyvéről Hobo, aki a Nemzeti Színházban bemutatandó Bob Dylan-koncertjén (Lassú vonat) is dolgozik. Dylan tizenöt, Hobo által magyarra fordított dala lesz hallható október 3-án.