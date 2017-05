Szeretőit is megcsalta a hűségesnek hitt Diana – álompárok perzselő és tragikus szerelme

Tragikus sorsa ellenére sem volt egy megtestesült angyal Diana hercegnő egy közelmúltban megjelent könyv szerint. Sok más, hozzá hasonló, ünnepelt dívát nem kímélt az élet.

Örömtelen házasság

A valódi Sisi, azaz Erzsébet, 16 évesen házasodott össze Ferenc Józseffel, ám a filmekhez képest egész más volt a viszonyuk. A kortársak szerint viszolygott férjétől és a házassági kötelességtől, azaz a szextől. Három gyermekének megszületése után hónapokig utazgatott, hogy minél távolabb legyen férjétől. Állítólag Andrássy Gyula gróf mellett több szeretője is volt, de erre nincsenek bizonyítékok. Viszont Ferenc József is több szeretőt tartott.









A boldogtalan házasság mellett fia, Rudolf öngyilkossága is hozzájárult mély depressziójához. Erzsébetet 1898-ban gyilkolta meg Genfben egy olasz anarchista, akinek nem is ő volt az eredeti célpontja, hanem az orleans-i herceg, aki azonban hamarabb utazott el a városból.

Tervezett öngyilkosság

Fiatalon fogadta meg Domján Edit színésznő, hogy negyvenévesen meg fogja ölni magát, mert nem akar megöregedni. Az 1970-es évek sikeres, ünnepelt dívája így is fejezte be életét, bár ebben depressziója mellett tragikus szerelmi viszonya is közrejátszott a nála 12 évvel fiatalabb énekessel, Szécsi Pállal.







Szécsi Pál és Domján Edit nem bírta együtt, de külön sem

Környezetük sosem nézte jó szemmel a két lelkileg labilis, alkoholizmusra hajlamos sztár kapcsolatát, akik szinte örökké veszekedtek, bár imádták egymást. Végül Domján szakított az egyre többet alkoholizáló Szécsivel, még közös gyereküket is elvetette. Öngyilkossága után, másfél évvel később Szécsi is véget vetett életének.

Csontvázak a szekrényben

Egy párizsi autóbalesetben, szeretőjével, Dodi Al-Fayeddel együtt halt meg a mindenki által imádott Diana hercegnő, a brit trónörökös, Károly felesége.







© AFP

Bár az utókor szimpátiája egyértelműen az övé (és nem az őt megcsaló Károlyé), a közelmúltban azonban új dolgok derültek ki az istenített hercegnőről.







Dodi egy modellel csalta meg a hercegnőt © AFP

Így például az is, hogy nem csak nagy szerelme, Dodi csalta meg egy modellel Dianát, hanem a hercegnő is csalta a férjét egy brit katonatiszttel, James Hewitt-tel. Sokan azt pletykálták, hogy Diana kisebbik fia, Harry herceg valójában Hewitt gyermeke, de utóbbi ezt cáfolta. A hercegnő ezen kívül egy testőrrel, egy rögbisztárral, egy műkereskedővel valamint egy reklámszakemberrel is csalta Károlyt és Dodit.







James Hewitt volt Diana nagy szerelme

Siker és bukás

Kevés példa akad rá, hogy egy színész és az általa alakított, őt világhíressé tévő filmszereplő sorsa hasonlóan tragikusan alakuljon. Az osztrák Romy Schneider 17 évesen játszotta el először Ferenc József osztrák császár feleségének, Erzsébetnek, azaz Sisinek a szerepét. Hiába a szakmai siker, Romy magánélete folyamatos bukás. Alain Delon fiatalon elcsábította, majd négy év jegyesség után elhagyta. A francia sármőr később újra elcsábította, a színésznő miatta hagyta el német férjét és kisfiát. Delon azonban ismét ráunt, és elhagyta.







Delon eljegyezte, majd elhagyta Romy Schneidert © AFP

Ezután egy újabb válás következett, majd 14 éves fia meghalt egy balesetben. A depresszióba zuhant, alkoholba menekülő Romyt 43 évesen találták holtan párizsi lakásán. Öngyilkosságot gyanítottak, de halálát szívelégtelenség okozta.

Hollywoodi hercegnő

Amikor 1956-ban összeházasodott Monaco uralkodója, III. Rainer herceg és a világhírű, Oscar-díjas amerikai színésznő, Grace Kelly, a közvélemény egy megvalósult hollywoodi filmet látott a kapcsolatban. Valódi szerelemből házasodtak, három gyermekük született, amivel megmentették Monaco függetlenségét (trónörökös nélkül Franciaországhoz csatolták volna a miniállamot).







© AFP

De az álom nem tarthatott örökké. Grace sohasem tudta kiheverni, hogy filmes karrierje véget ért, amiben férje ellenkezése is szerepet játszott. Kétszer elvetélt, Rainer ráadásul egy idő után nyíltan szeretőket kezdett tartani. A hercegnő hízásnak indult, és egyre több alkoholt ivott. Egyes pletykák szerint akkor is ittasan vezetett, amikor 1982-ben autóbalesetet szenvedett, miközben lánya, Stephanie mellette ült. Grace kómába esett, és két nap múlva elhunyt.