Szerelmeskedni készült, lebukott a Barátok közt tinije

Szerelmeskedni készült, mamája pedig rajtakapta a 16 éves Lucát a Barátok közt tiné­dzserét. A Lucát alakító Koller Virág elárulta, milyen érzés volt az intim jelenetet forgatni.

Tízéves kora óta a Barátok közt állandó szereplője Koller Virág, akit a sorozattal együtt láttunk felnőni, veszekedni, megszökni, hisztizni – mint bármelyik kamaszt a való életben. Virág karaktere, Luca a kamaszodás és a felnőtté válás egy újabb állomásához érkezett: szerelmével szeretnének együtt tölteni egy éjszakát. Bár sok színésznőnek jutott már a sorozatban ágyje­lenet, természetesen, a 16 éves Virág esetében erről szó sem lehetett. Ennek ellenére, ahogy a sorozatban Lucáéban, úgy Virág életében is nagy nap volt ennek a jelenetsornak a felvétele. Az ifjú színésznő élvezi a szerepével járó összes kihívást, még azt is, hogy látszólag egy szál törülközőben kellett a kamera előtt állnia.







Virág (Luca) és Alex (Milán) számára nem volt kínos a csókjelenet, mert régóta jó barátok

– Luca és szerelme, Milán már hónapok óta együtt van, fokozatosan kerültek egymáshoz közel. Volt már Lucának szerelme a sorozatban, de még nagyon kislányként, Milán az első igazi. Mint bármelyik tinédzser tette volna, randiztak a Rózsában és csókolóztak is. A mostani jelenetsor is csak ennek a természetes következménye: Luca kezd nővé válni. Aztán persze ez is kínosan alakul számára, az édesanyja egy szál törülközőben lepi meg – magyarázta a történetet Virág, aki egyáltalán nem bánta, hogy a sorozatírók ilyen merész szerepet szabtak rá. Sőt azt is elárulta, hogy ugyan most még sorozatbeli anyukája közbelépett, de szerelmük beteljesülése hamarosan megtörténhet.







Virág tízéves korában került a sorozatba (most tizenhat esztendős)

– Már annak is örültem, amikor kiderült, hogy lesz egy szerelmem a sorozatban. Egy partnerrel, sok közös jelenetben színészileg nagyon sokat lehet tanulni, ez jó fejlődési lehetőség. A csókolózás sem jelentett gondot, a Milánt alakító Venczli Alexszel jó barátok vagyunk a való életben is, jól tudunk együttműködni. Annak persze örülök, hogy konkrét ágyjelenetet nem osztottak rám, ez könnyebbség – fogalmazott Virág, és elárulta, az, hogy sorozatbeli édesanyja rajtakapta, csak filmbéli énjének lehetett kínos, neki egyáltalán nem volt az a felvétel.

– A törülköző alatt volt rajtam egy top és egy rövidnadrág is – árult el kulisszatitkot a színészpalánta, hozzátéve, ahogy Luca a sorozatban anyukájával, ő a való életben is édesanyjával beszélné meg szerelmi titkait.

– Jelenleg nincsen párom, és nem is voltam még szerelmes, de ez nem azt jelenti, hogy ne érdekelnének a fiúk. Most azonban elsősorban a sulira és a sorozatra koncentrálok. Viszont ha lenne szerelmem, azt biztosan megbeszélném anyukámmal, nála megbízhatóbb embert ugyanis nem ismerek – mondta Virág.

Juga Veronika







Erdélyi Tímea © Fejér Bálint







Váradi Zsolt