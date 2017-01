Szerelme utasítására más nőt vett feleségül Aradszky – 4. rész

A 81 éves énekes élete kész regény: börtönviselt testvér, titkos légyottok, házasságkötés becsületből. Ötven éve aratta első sikerét, és ma is hittel énekli: Nem csak a húszéveseké a világ.

Az ifjú Aradszky bőszen hajkurászta a lányokat, míg egy nap betoppant az életébe egy gyönyörű, kecses, szőke lány. Éváról a baráti társasága azt tartotta, hogy meghódíthatatlan. Az énekesnek ez nem szegte kedvét, egy üveg pezsgővel megkörnyékezte a lányt és legnagyobb meglepetésére szinte azonnal közös hullámhosszra kerültek. Bimbódzó kapcsolatukat egy gólyahír tette próbára.

– Tudtam, hogy megtaláltam az igazit, de az esküvőre két évet várnunk kellett, mert mondjuk úgy, komplikációk adódtak. Későn kaptam a hírt, miszerint várandós lett egy korábbi barátnőm. Őszintén bevallottam mindent Évának. Azt mondta, a korrektség úgy kívánja, adjak nevet a gyerekemnek, és vegyem feleségül az édesanyját – meséli Aradszky. – Biztosított arról, hogy ha valóban szeretjük egymást, akkor ő várni fog rám, és miután majd elválok, hozzám jön feleségül. Nem volt mit tenni, megnősültem, de egyetlen percet sem éltem együtt az első feleségemmel. Azért viszont, hogy megajándékozott a kislányommal, örökké hálás leszek neki.

Az énekes csak formailag volt házas, az igazi szerelem a fodrászként és sminkesként dolgozó Éva mellett várta, így amilyen gyorsan csak lehetett, kimondta a boldogító nemet, és megkérte kedvese kezét.









– Negyvenhat éve vagyunk házasok. Több száz fős, hatalmas esküvőnk volt, az akkori sztárvilág színe-javával. Ott volt Albert Flóri, Kordáék, a Záray, Vámosi házaspár, sőt még az alig pár éves Malek Andrea is. Évával egy fiunk született, három unokánk van. A lányomnak is van két gyermeke, így ötszörös nagypapa vagyok. A szoknyapecérséget Éváért feladtam, de azért tettestársamat, a Koós Janit továbbra is imádom…







Az énekes és Éva esküvőjén ott volt a sztárvilág színe-java, például Toldi Mária és kislánya, Malek Andrea

