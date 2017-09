Szerb állampolgár lett Ralph Fiennes

A színész az elmúlt években többször járt Szerbiában, itt forgatta 2010-ben William Shakespeare Coriolanus című tragédiáját, ami az első rendezése volt. Fiennes most is Belgrádban van, ahol a múlt század egyik legismertebb balett táncosáról, Rudolf Nurejevről készülő filmen dolgozik, de júniusban ott volt a szerb elnök, Aleksandar Vučić beiktatási ceremóniáján is, írja a Balkan Insight.









A brit színész megelőzően, 2016-ban az akciósztár Steven Segal is hivatalosan szerb állampolgár lett.