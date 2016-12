Szenvedélyből jár a lovira Jakupcsek

A műsorvezető gyakran járt a lovira lóversenyfüggő nagypapájával, de a vagyonát sosem játszaná el.

Általában tárgyilagos, felkészült, jól kérdező és mindig lényegre törő riporterként ismertük meg Jakupcsek Gabit, ám kiderült: van egy végletekig szenvedélyes, gyermeki oldala, amit nagyon is gyakran használ. A műsorvezető Papp Gergő műsorában, az RTL2-n futó Pi-maszúr átcuccol csütörtöki részének felvételén elmesélte, mivel lóversenyfüggő nagypapájával vasárnaponként mindig a lovin volt, magával ragadta a versenyzés világa, s felnőtt korára maga is szenvedélyes játékos lett. Ám míg nagyapja a vagyonát is eljátszotta, Gabi tudja, hol a határ.







Jakupcsek három évadon át vezette a TV2 kvízműsorát © Cser Dániel

– Semmiféleképpen nem vagyok függő, de az tény, hogy imádok játszani, versenyezni. Lehet az a játék lóverseny, kártya, társas vagy bármi. Szeretem az olyan helyzeteket, ahol nyerni lehet, hiszen ezért érdemes játszani. De nem kell nagy dolgokra gondolni, lehet az a nyeremény akár egy forint is az ultin, vagy akár egy szem dió is. A hangsúly inkább magán a játékon van – mondta a Borsnak a műsorvezető, aki azt is elárulta, ugyan lelkes és minden játékban benne van, bármikor le tud állni. S amíg sokaknak egy kiadós vita is tud a játék része lenni, Jakupcsek azt mondja, az ilyesfajta vetélkedést nem kedveli. Azt viszont elárulta, hogy van olyan vetélkedő, amit szívesen vezetne a tévéképernyőn is.

– Nem véletlen, hogy nyolc évig vezettem kvízműsort, és bizony bevallom, ilyesfajta műsort csinálnék megint – mondta lapunknak Gabi, aki Pimasz-úrnak azt mesélte, furcsa volt eleinte, amikor az MTVA-tól a csoportos létszámleépítés hírére végül felállt, hogy újra kellett építenie saját kommunikációs vállalkozását, amit az alkalmazotti munkaviszony miatt hanyagolt hosszú évekig. De Gabi nyara nem telt tétlenül így sem, írt egy könyvet, és a Borsnak azt mondta, bár nagyon megviselte az MTVA eljárása, érzi ennek a hasznát is.









– Ma már nem beosztottként dolgozom, hanem magam osztom be az időmet, ami óriási szabadság, és sokkal sokrétűbb munkákat is végezhetek. Nem dolgozom kevesebbet, de így több időm van a kislányomra, Emmára, mint például a fiaimra volt, amikor ők ennyi idősek voltak – magyarázta Gabi.