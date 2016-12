Szenteste hagyta magára a TV2 sztárja a menyasszonyát

Thaiföldi nyaralás az engesztelés?

Szeptemberben kérte meg barátnője, Ötvös Brigitta kezét Gájer Bálint, a jegyespár mégis külön tölti a karácsonyt. Hogy lehet ez?

– Együtt is karácsonyozunk meg nem is. A szentestét a családommal töltöm, kimondottan a családommal, mert nagyon keveset vagyunk együtt. Ő is így van ezzel. 25-én dolgozom, Brigi pedig 26-án jön vissza Pestre. Vendégeket hívtunk arra az estére, fantasztikusan főz! – árulta el a FEM3 Cafe felvételén Gájer Bálint, aki elmondta, hogy 23-án tett látogatást menyasszonya szüleinél vidéken.