Szellemek súgták Dusánnak A padlás szövegét

2017.09.13. 08:30 ND

Sztevanovity Dusán mindeddig tagadta, most viszont elárulta a jubi­leumi korba lépő örök kedvenc, A padlás születésének hidegrázós és szellemes titkát.

2018. január 29-én ünnepli vígszínházi bemutatójának 30. évfordulóját A padlás. Talán a darab hosszú távú és töretlen sikere az, ami miatt Sztevanovity Dusán vette a bá­torságot. és egy mindeddig félt­ve őrzött titkot árult el a Vígszínház Vígnapján Eszenyi Enikő kérdésére.







A padlás őrült sikertörténet, az ország számos színháza játszotta és játssza. Miskolcon is bemutatták, a kép a 2013-as főpróbán készült © MTI

– Az az igazság, hogy nekem súgtak, mert a szellemekkel kezdődött minden – kezdett bele az igazság feltárásába A padlás szövegkönyvéért felelős Dusán, aki annak idején a saját padlásán írt és dolgozott. – Most már bevallom, eddig tagadtam: azt mondtam, hogy én találtam ki, de nem. Ott randalíroztak a padlásomon éjszakákon keresztül, ráncigálták a takarómat, hogy írjam meg a történetüket, mert őket nem ismeri senki, őket mindenki elfelejtette. Egy idő után feladtam, megpróbáltam leírni, amit mondanak, bár össze-vissza beszéltek, ahogy általában – most is egyébként. Abból keletkezett egy három-négy oldalas kis vázlat, de nem hagytak békén egészen addig, amíg a bemutató nem érkezett el. A premier után eltűntek a padlásomról. Azóta nem láttam őket, csak itt, ezen a színpadon.







Ma Wunderlich József és Tornyi Ildikó, egykor Kaszás Attila és Igó Éva alakította a Rádiós és Süni szerepét́

Emellett pedig egy másik legendáról, a darab Szilvásgombóc című daláról is lehullott a lepel: – Nem jó a darab, ha nincs benne kaja – hangzott el anno a megjegyzés, de arra már senki nem emlékszik pontosan, hogy Presser Gábor, a darab zeneszerzője vagy Marton László rendező száját hagyta el ez a mondat. A dal keletkezésének teljes történetét Horváth Péter tárta fel, aki szintén részt vett a szövegkönyv írásának munkála­taiban.







Sztevanovity Dusán harminc év után vallotta be, hogyan született A padlás © MTI

– A második munkarészben voltak kéréseim, az egyik ilyen az volt, hogy írjatok egy dalt a palacsintáról – elevenítette fel emlékeit szerzőtársainak Horváth Péter. – Ez volt az én kérésem, aztán másnap megjött a Szilvásgombóc, ami a palacsintá­nál tízszer finomabb is, a szám pedig óriási.