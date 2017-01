Székhelyi József törött bordával is játszik

A Jászai Mari-díjas színművész saját kertjében esett el. Csak fájdalomcsillapítókkal képes színpadra állni, de a jövő héten már bemutatója van.

Fájdalmas balesetet szenvedett Székhelyi József. A színésznek két bordája is eltörött egy szerencsétlen háztartási balesetben. A Jászai Mari-díjas művész azonban még így is, szörnyű kínok közt ugyan, de alapvetően jókedvűen számolt be bordatöréséről.

– Vizet vittem az állataimnak a kertbe, és egy jégcsíkon egy szempillantás alatt elvágódtam. A kutyaház körül nem szórtam fel a füvet. Ahogy eldőltem, a kutyatáltartó betondarabba ütöttem magam, a 10-es, 11-es bordám tört. A reccsenést is hallottam, szörnyű volt – mondta a színész, aki ugyan már akkor is érezte, hogy hatalmas a baj, de elment még próbálni, és csak másnap reggel keresett fel egy orvost. Míg mások szűkölve feküdnének az ágyban jogosan a hatalmas fájdalomtól, addig a színművész már bemutatóját tervezi, ezért nincs ideje pihenni.







A Vukban törött bordával kell emelgetnie a partnerét © DFP

Tavaly a csípőjét operálták meg Székhelyi betöltötte a hetvenet, s ez ugyan szellemén és tenni akarásán nem látszik, a teste már produkál tüneteket. Nyolc évvel ezelőtt az egyik, majd tavaly nyár végén a másik oldalon is csípőprotézis-műtéten esett át, de egy hónap múltán már színpadon állt. Mivel esze ágában sincs megadnia magát az idősödéssel járó testi bajoknak, örömmel vállalkozott a tavalyi operációra. – A műtét megszabadított egy hatalmas fájdalomtól, végre fájdalommentesen telnek a napjaim. Egyáltalán nincs betegségtudatom! Végzetes hiba lenne elhagynom magam! – mondta akkor lapunknak a színész.

– Rengeteg dolgunk volt. Elég ijesztő valóban, főleg úgy, hogy február elsején premierem lesz. Elképesztő fájdalmakkal küzdök. És nem is tudok nagyon mit csinálni: beveszem a fájdalomcsillapítóimat, teszek fel az oldalamra egy tapaszt, és bízok a jóistenben, hogy úgy helyezkedik el éppen az a két lötyögő csontocska, hogy ne böködjön valamit. De ez egy ilyen foglalkozás, a Szép jó estét, Mr. Green! című előadás főszereplőjének, Mr. Greennek nincsen bordatörése – folytatta Székhelyi, akinek orvosai azt mondták, várhatóan 4–6 napig kell fájdalmakkal számolnia.

Ez időre esik a premier, és két madách színházi Vuk-előadás is, amiben a színész alakítja Karakot, akinek többször is meg kell emelnie a címszereplő kis rókát. Embert próbáló feladat lesz, az biztos.

– Ez a dolgom, megoldom. A teljes gyógyulás egyébként hat hetet is igénybe vehet – magyarázta Székhelyi.