Szekeres Nórát akarta minden fiú

Fociztak, verekedtek, állandóan valamilyen csínyen járt az eszük, csajoztak, fiúztak vagyis élték a kamaszok izgalmas életét a Kölyökidő című ifjúsági sorozat szereplői, akiket most, húsz évvel az utolsó adás után is megismernek a járókelők.

1989-ben Takács Vera rendezőnő kizárólag gyerekszereplőkkel indította útjára a Kölyökidőt azzal a céllal, hogy segítsen a tizenéveseknek eligazodni a hétköznapokban, megoldást találni a konfliktusaikra és merjék kimondani azt, ami bántja őket. Így a kiskamaszok nemcsak a pattanásokról, hanem a szerelemről és a szexről is nyíltan beszélhettek. A sorozat telitalálat lett, és nyolc évig bérelt helye volt a képernyőn. A teljesség igénye nélkül, Szekeres Nóra, Acél Réka, Wallot Dan Yannick, Dombóváry Kristóf és Kovács Róbert is a szemünk előtt cseperedett fel.







Ma már háromgyerekes, csinos anyuka, és a tévézés lett a hivatása © Végh István

– Jól éreztük magunkat együtt, és még fizetést is kaptunk. Tízévesen sokat nevettünk azon, hogy a mi fizetésünkből is levonták a nyugdíjjárulékot – mesélte a Borsnak Szekeres Nóra. – A szüleimtől mindent megkaptam, így sokáig gyűjtögettem a pénzt, amiből aztán számítógépet vettem. Életem meghatározó része volt a Kölyökidő.

Nórától azt is megtudtuk, hogy a forgatási szünetek sem voltak kevésbé izgalmasak, mint a rögzítettek jelenetek. Ez főként a fiúknak volt köszönhető, és a részletekért át is irányított minket Kovács Robihoz, aki vörös hajával, szeplős arcával, rosszcsont viselkedésével az egyik legnépszerűbb minisztárja volt a sorozatnak.







Nóráék minden kamaszproblémáról nyiltan beszélhettek a tévében

Kölyökidő a csapó mögül – A műsorban szereplő gyerekek nem lettek magántanulók. – Kezdetben heti két, majd három napot for­gattak. Később havi egy élő adás is volt, és nyaranta három hét forgatás a szezonkisfilmek miatt. – A rendező figyelt arra, hogy állandó stáb vegye körül a gyerekeket, így ismerős arcok fogadták őket a „munkában”. Vera mindig mindent tudott a srácokról, ez a mai napig nem változott. 70. születésnapjára maga köré gyűjtötte a kölyökidősöket. – Miután a kezdeti szereplők idősödni kezdtek, új fiatalok kerültek a csapatba. – A műsor zenéjét Dolák-Saly Róbert és ifj. Malek Miklós szerezte.

– Igaz, elfogyasztottunk pár gyerekfelügyelőt az évek alatt – nevette el magát. – Igazi energiabombák voltunk, viszont határidőre végezni kellett a jelenetekkel, így gyerekfelügyelőket kaptunk. Ők fogtak össze minket, mindig tudták, ki merre van, és adott pillanatban összeterelték a csapatot. Persze, a szünetet kihasználtuk, fociztunk, fára másztunk. Emlékszem, Acél Réka egyszer úgy leesett az egyik faágról, hogy levegőt is alig kapott… Vera néni egyébként figyelt arra, hogy az eredeti karakterünkhöz hasonló legyen a szerepünk. Sőt ha észrevette, hogy valakinek megtetszett a másik, összeírta őket egy jelenetbe. Nóri minden fiúnak tetszett, én is rajongtam érte, így mindegy volt, kit írt partneréül. Ha Nórára gondolok, a kislány Nóra jut eszembe – vallotta be Kovács Robi.

A Kölyökidő 250 epizód után végül 1997 májusában búcsúzott el nézőitől.

Egy csíny a sok közül A Kölyökidő csapatának volt egy Mirelit névre hallgató terelőkutyája. Amíg az eb pici volt, nem voltak gondok, de később Mirelit nehezen viselte a gyerekek nyüzsgését, és csipkedte a lábukat. Robi kitalálta: Yannickkal és Kristóffal kezdjenek el futni, majd váljanak szét, megnézve, ki után fut a kutya. Mivel Kristófot meg akarta viccelni, Yannickkal megbeszélte, egy adott jelre ők megállnak. A kutya így Kristófot kergette körbe-körbe a Margitszigeten, időnként alaposan a lábába kapva.

Hogyan élnek most?

Szekeres Nóra időközben háromgyermekes édesanya lett, műsorvezetőként dolgozik.

Kovács Robi két gyermek apja. Színészként, műsorvezetőként tevékenykedik, és könyvet ír a gyerekkoráról.









Dombóváry Kristóf műsorokat gyárt, emiatt rengeteget utazik.









Wallot Dan Yannick az informatika világában találta meg a hivatását. Kovács Robi honlapját is ő készítette.









Kinizsi Ottó Szerepelt a Barátok köztben, most rendezőként keresi a kenyerét.