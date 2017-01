Származása miatt bántották A Dal 2017 indulóját

Benji két éve tűnt fel az X-Faktorban, ahol a dobogón végzett. A Dal 2017 szombati, első fordulója azonban ismét próba elé állítja a széria legfiatalabb tehetségét.

Profi előadók mérik össze a dalaikat, amiben szerintem nem számít, hogy ki mennyi idős – mondta Benji, Le Qang Huy.

– Nyilván, azért jó érzés, hogy éppen csak betöltve a 19-et már másodjára léphetek a dalválogató színpadára. Ez egy komoly lehetőség számomra, hiszen a nagyközönség előtt mutathatom be az új dalomat. Erre eddig kevés lehetőség volt. Ráadásul fontos az is, hogy a dal, amit előadok, esélyt kaphat egy nemzetközi bemutatkozásra – tette hozzá a vietnami énekes, akinek egyik példaképe is a zsűri között ül majd.

– Caramel munkássága számomra példamutató, nagyon tisztelem őt – folytatta az énekes. – Ugyan személyes kapcsolatom a zsűri egyik tagjával sincs, nem tartok a véleményüktől. Viszont van már egy viszonyítási alapjuk tavalyhoz képest, amikor az előválogatón hallgattak meg, ami miatt még jobbat kell idén produkálnom. De már megtanultam, hogy nem szabad nagyon túlizgulni, mert ez egy játék. Igaz, nagyon komoly téttel. Benji korábban már mesélt arról, hogy gátlásos fiú, és nehezen enged közel magához másokat, de a versenytársaival más a helyzet.







Caramel a példaképe, ő fogja most zsűrizni az énekes fiút © Vadnai Szabolcs

– Sok, számomra kedves előadó, barát van az idei szériában. Tóth Andival és a Spoon 21-es fiúkkal együtt indultunk anno az X-Faktorban, míg például Kyra az énektanárnőm. Úgyhogy nagyon családias csapat az idei. Persze, az X-Faktor óta én is határozottabb lettem, és a rutinom is magabiztosabbá tett. Ezen kívül rengeteget számít az is, hogy már nem érnek támadások. Korábban nem találtam a hangot az emberekkel, főleg miután rájöttem: vietnami származásom miatt gúnyolnak. De ma már nincs ilyen.

Másféle nehézségek vannak, hiszen az ismertség sok szempontból inkább talán hátrány. Még mindig nehezen tudom szűrni, hogy ki közeledik az ismert Benjihez, és ki az, akit valóban én érdeklek. Emiatt a magán­életemet igyekszem megőrizni magamnak.