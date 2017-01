Szárban sztár + 1 kicsi: Bence műtétjét elhalasztották a show miatt

Sok minden változott a kis Szabó Bence életében amióta megnyerte a Kismenőket, és elindult a Sztárban sztár +1 kicsiben Koós Réka partnereként. De neki ez kevés, fenekestől fordítaná fel a világot.

Még a mokkás Szebeni Istvánt is megríkatta, amikor arról beszélt, hogy a szíve mélyén rejtőző sok fájdalom, amin keresztülment, segített abban, hogy át tudja élni a dalokat. Honnan van egy kisgyerekben ennyi fájdalom? Bence születésekor lebénult, oxigénhiánya volt, újra kellett éleszteni. Szerencsére „csak” a karja maradt sérült, amit míg növésben van, műteni kell. Csúfolták emiatt és azért is, mert ahogy a legtöbb tehetség, kilóg a sorból, más mint a többiek.

Az, hogy megnyerte a Kismenőket, sok változást hozott az életébe. Például új iskolába került, ahol megszerette az osztálytársait. Aztán amikor elkezdődött a Sztárban sztár +1 kicsi, magántanuló lett. Apukája szerint sok lett vol­na Bencének a műsor és a tanu­lás együtt.

– Úgy éreztük, nem bírta volna, jobb ez így – magyarázza István. – Egy nagy műtét várt rá Szegeden, de azt is elhalasztottuk. A könyökét már háromszor kellett operálni, és most következik a legnagyobb műtét, a válla, aztán idén még egy könyök. Rettenetesen büszke vagyok rá, egy könnycsepp nélkül megy a mű­tőbe. Érzékeny kisfiú, óriási lelke van.







Koós Rékával óriási sikerrel szerepelnek a Sztárban sztár +1 kicsi című show-ban

A kórházra most még Bence nem gondol, a műsorral van elfoglalva. Azt nagyon szereti, imád a stúdióban lenni, más bőrébe bújni, mert ahogy ő mondja, az olyan bulis.

– Ott szeretek mindenkit, a gyerekekkel is jól kijövök – meséli Bence csillogó szemmel, bár az kicsit rosszulesik neki, hogy a suliban nemigen biztatják. – Már túl vagyunk három adáson, de még senki sem gratulált. Az énektanárnőm is azt mondja, inkább az iskolai kórusban kellene énekelnem. De arra nem marad időm, mert úszásra is kell járnom a ka­rom miatt Hatvanba. És egyedül voltam fiú az énekkarban, emiatt nem éreztem olyan jól magam. Bár az igaz, hogy a lányokkal jól kijövök. A fiúk mindig fociznak, a lányok pedig leülnek és be­szélgetnek, amit én is nagyon szeretek.

Aztán elárulja az egyik nagy vágyát: szeretne Budapestre költözni, hogy zeneiskolába járhasson.

– Én elmennék Pestre! – mondja határozottan. – Igaz, hogy nagy az a Pest, de nekem ott most már sok barátom van. A kezem miatt is több lehetőségem lenne, például közelebb lenne az uszoda. De van zeneiskola is, és ami a legjobb, ott az Operaház Gyermekkórusa. Oda bekerülni, az nagyon szép lenne!