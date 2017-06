Szabados Ági: Az olvasás szexi!

Míg más híresség általában koktéllal vagy színes női magazinnal a kezében jelentkezik be egy-egy tengerparti nyaralásról, addig Szabados Ágiról alig találni olyan képet, amin ne könyv lenne a kezében. Persze, önmagában ezen nem kellene meglepődni, de mert manapság a fiatal lányok körében szinte ciki olvasni, az RTL Klub híradósa úgy gondolta, mozgalmat indít az olvasás népszerűsítésére. A könyvek által ugyanis nem csak új élményeket szerezhetünk, olvasni bizony szexi is! Egy nőt ugyanis nem csak a külső tesz vonzóvá, hanem az intelligenciája is.







Ági mozgalmat indított az olvasás népszerűsítéséért

– Alapvetően imádok olvasni. Tavaly év végén, amikor összeszámoltam, hogy abban az évben mennyi könyvet olvastam, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy miért ne lehetne másokat is motiválni? A mozgalom tagjaival most egy hónapban egy könyvet olvasunk, én azért néha ennél is többet, most hó közepén háromnál járok. Persze, most könnyű volt, hiszen voltunk nyaralni – mesélte a híradós, aki szerint nem csak a tengerpart a kiváló terep a könyvek forgatására, este az ágyban, a telefon nyomkodása helyett is kitűnő elfoglaltság.







A híradós azt vallja, hogy egy nőt nemcsak a külseje teszi vonzóvá, hanem az intelligenciája is

A híradós mozgalmához egyébként az év eleje óta már több százan csatlakoztak, és akár félidőben is fel lehet venni a fonalat, de Ági sok szomorú tapasztalattal is találkozott. – Volt egy fiú, aki azt mesélte az iskolában, hogy a szünetben próbált olvasni, de egyszerűen kinevették az osztálytársai. Olvasni ma nem menő, sőt egyenesen ciki. Pedig az olvasás igenis szexi! Ezt üzenem a lányoknak és a fiúknak is – kampányol a híradós.