Szabad a vetkőzés Várkonyi Andreának

A Tények miatt meg volt kötve Várkonyi Andi keze, nem válhatott meg ruháitól. Munkaadója már nem áll az útjába.

Meghökkentő dolgot árult el minap a Fem3-on futó, Micsoda nők! című műsorban a műsorvezető, Várkonyi Andrea: egy, évekkel ezelőtti felmérés szerint ő az egyik olyan magyar híresség, akit szeretnének meztelenül látni az emberek egy férfimagazinban.

– Egyszer volt egy felmérés, körbekérdezte valamelyik férfi- magazin, kik azok a magyar ismert nők, akiket az olvasók szeretnének látni ruha nélkül. Első vagy második helyen voltam. Érdekes ennek a pszichológiája, ez nagyon hízelgő volt – árulta el műsorában Várkonyi.

Persze, a felmérés készülte idején maga a felvetés is csak költői volt: a Tények miatt nem mutathatta volna meg magát még fehérneműben sem, nemhogy anélkül, hiszen a híradósokra roppant szigorú előírások vonatkoznak. Csakhogy azóta Várkonyi Andrea élete fenekestül felfordult. Elhagyta a Tények stúdióját, és saját mű­sorának díszletébe vonult. Az egykori híradós többször is elmondta, úgy érzi, kinyílt előtte a világ. A Micsoda nők!-ben úgy nyilvánul meg, ahogyan csak szeretne, hiszen többé nem kötik a híradósokra vonatkozó korlátozások. Ma már bármilyen pikáns témáról beszélhet, és ha éppen úgy tartja kedve, akkor beszólhat párjának, Bochkor Gábornak is. Sőt most már ő dönthet arról is, hogy megmutatja-e magát ruha nélkül vagy sem.







Bochkor Gáborral tíz éve él együtt Várkonyi Andrea © Végh István

A műsorába meghívott vendége, a Playboy egykori főszerkesztője most azonban elárulta, soha nem tett ajánlatot Andreának – s aligha a híradósokra vonatkozó előírások miatt nem kérte fel őt egy szexi fotózásra. Más oka lehetett erre, mégpedig a műsorvezető párja.

– Nem kértem őt fel soha. Bochkor miatt meg nem is mertem volna! – árulta el a stúdióban ülve Pantl Péter. A Bors felhívta telefonon a volt főszerkesztőt magyarázatért, s Pantl elárulta: olyan nagyon jóban van a párral. Olyannyira, hogy a műsorba is csak az ő kedvükért ment el szerepelni.

Szerettük volna kifaggatni Andreát arról, hogy mennyire állna közel hozzá ma egy ilyesfajta megjelenés, de a műsorvezető külföldön tartózkodik. Munkaadója, a TV2 minden­esetre már nem kötné a kezét:

– Ha érkezne ilyen felkérés, akkor a döntés már az ő kezében lenne – mondták megkeresésünkre a csatorna sajtóosztályán. Persze, Andrea már nem vállana ilyesmit.