Survivor: Máris szerelembe estek a túlélők

Igaz, hogy nem habkönnyű párkereső show-ra érkeztek a Fülöp-szigetekre, a nézők örömére mégis szépen bimbózik két szereplő szerelme. Kocsis Alexandra el is ismeri, hogy mindig is vonzották az olyan férfiak, mint Feri, és azt sem tagadja, hogy nagyon is értékeli a kidolgozott izmokat. Szandrára különben a reality összes férfitagja elismerően néz, ő ugyanis fitneszmodell, és tavaly megnyerte Ohioban az Arnold Schwarzeneggerről elnevezett testépítő versenyen a bikini kategóriát.







Feri, az egykori kőkemény kommandós mindig ellágyul, ha fitneszbajnok csapattársa, Szandra a közelében van

– Ferit rögtön az elején kiszúrtam magamnak – árulta el Szandra a Borsnak. – Bár mindig egyéni sportokban jeleskedtem, nagyon szeretem a csapatmunkát is. Úgy látom, Feri is hasonló karakter, mint én. Ő az egyetlen férfi a bandában, aki tudja, mit akar. Mindenhez ért – magasztalta az exkommandóst Szandra. – Mindig is szerettem az olyan férfiakat, akikre fel lehet nézni – tette hozzá és nehéz nem észrevenni, hogy a piros csapat, Buwaya erős emberére, nagy áhítattal néz.







Vajon segítik vagy gátolják majd egymás iránti érzéseik a két játékost?

Hogy mire mennek egymással a túlélők, hamarosan számunkra is kiderül, de már most látszik, hogy a vonzalom kölcsönös: a kemény exkommandós Szandra jelenlétében bizony mindig elgyengül.