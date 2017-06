Súlyos titok: 4 évesen molesztálták a Bee Gees sztárját

Barry Gibb, a Bee Gees egyetlen élő tagja csaknem hét évtizeden át hordozta magában a rettenetes titkot. A ze­nész most először, a Radio Timesnak adott interjúban beszélt arról, hogy négyéves korában egy felnőtt férfi ismerőse próbálta megerőszakolni őt, és több korabeli kis barátja is hasonló sorsra jutott. Gibb a mai napig hordozta ezt a titkot, ezért döntött most úgy, hogy végre kibeszéli magából.







Sikereik miatt sokan szívesen cseréltek volna a trió tagjaival, ám személyes drámáikról csak kevesen tudhattak © AFP

– Még soha nem beszéltem erről. Te jó ég, lehet, hogy most sem kéne?! – kezdte a rádióműsorban Barry. – Szóval négyéves koromban egy férfi molesztált engem. Nem történt meg végül az erőszak, de egyéb dolgok történtek, és nem csak velem. Valaki feljelenthette, mert egy éjjel rendőrök jöttek érte és elvitték. Engem és több barátomat is kikérdezték.







Máig hordozza szívében a tüskét az egykori zenekar egyetlen élő tagja © AFP

Arra a kérdésre, hogy a család tagja volt-e a molesztáló, illetve az otthonában történt-e a támadás, Gibb nem volt hajlandó válaszolni. – Vannak dolgok, amiket egy életen át nem lehet kimondani – reagált az énekes, aki korábban arról sem nyilatkozott szívesen, hogy élete nagy szerelmét, és negyvenhat éven át feleségét, Lindát a több száz kiskorú gyermek megrontásával vádolt brit sztár DJ, Jimmy Savile közbenjárásával ismerte meg.