Súlyos beteg az Eurovíziós Dalfesztivál nyertese

A 2017-es Eurovíziós Dalfesztivált zsűrijénél és közönségénél is osztatlan sikert aratatott a 27 éves portugál versenyző, aki a szavazás során mindvégig toronymagasan vezetett, majd könnyedén bezsebelte az első helyet. Salvador Sobral a testvére által írt Amar Pelos Dois – For The Both Of Us című dallal győzte meg tehetségéről Európát.

Arról azonban kevesen tudtak, hogy a korábban pszichológiát hallgató fiú súlyos szívbetegséggel küzd, és már ahhoz át kellett esnie egy beavatkozáson, hogy kijevi versenyre utazhasson. Sobral nem erőltethette meg magát, nehogy baja essen, a programokon nem vett részt, ahogy interjút is csak keveset adott, ráadásul a győzelmét is csak visszafogottan ünnepelhette. Az énekes nem akarta, hogy állapota miatt emlékezzenek rá, így erről szinte nem is beszélt az újságíróknak. Állapota annyira súlyos, hogy még idén át kellene esnie egy szívátültetésen, írta meg a Mirror.