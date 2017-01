Stohl döbbenetes vallomást tett

Stohl András elismerte: számára a színész szakma még a családnál is fontosabb. A színművész tavaly költözött el két kisebb gyermekének édesanyjától, és a hírek szerint már másik nő oldalán keresi a boldogságot. Stohl a Blikknek nem tagadta, hogy szerinte a család és a szakmai sikerek nem összeegyeztethetőek.

„Vagy a család, vagy a színészet, nem működik a kettő egyszerre. Ezt már évek óta tudom, és én az utóbbit választottam” – kezdte Stohl a Blikknek. „Mindenki a saját életét éli, és abban kell minél jobban helyt állnia. Az évek alatt megtanították, hogy az őszinteség a legfontosabb, és ehhez igyekszem is tartani magam. A szerepeim, amiket a sorstól és a rendezőktől kapok, mind olyan szakmai kihívások, melyek teljessé teszik az életem. Persze közben háttérbe szorítva azt, hogy jó apa lehessek. Idén sem lesz ez másképp, és a sok munka miatt már látom, hogy alig lesz időm a családomra. De ez az én döntésem.”









A Vígszínház színésze szerint a magánéleti kudarcok, tapasztalatok segítik a játékát, és azt sem bánja, hogy talán ennek is köszönhetően egyre több negatív karaktert bíznak rá. Stohl jelenleg is több darabban vállal szerepet, de elmondása szerint tavasszal újabb feladatokat kell megoldania a színpadon, majd pedig folytatódnak a Válótársak kalandjai is. Stohl szerint a szakmai karrierjét sosem lesz képes a család kedvéért háttérbe szorítani, ennek ellenére természetesen nagyon büszke a lányaira.