Stohl András erkölcsileg, művészileg és megélhetési szempontból is elgondolkodott a TV2 ajánlatán – videó

Az egész ország megdöbbent, amikor pár napja kiderült: hosszú RTL Klubos kötődés után a TV2-höz igazolt Stohl András és beül a Sztárban Sztár zsűrijébe. A döbbenetet nem csak a kötődés okozta, hanem bizony az is, hogy korábbi interjúiban a színész nem éppen elismerően nyilatkozott a csatornáról, vagyis annak bizonyos műsorairól. Például a Tényekkel, annak lejárató anyagai miatt.







Nem volt egyszerű döntés © Czerkl Gábor

Stohl most a Mokkában, egy előre felvett interjúban mesélte el, miért döntött végül mégis a TV2 mellett. Elmondta például, hogy korábban is nézte a műsort, szerinte nincs olyan ember, aki valamilyen szinten ne követte volna a Sztárban Sztárt, ugyanis ez ma Magyarországon az egyik legszínvonalasabb a saját kategóriájában. Stohl azt mondta, gondolkozott rajta, hogy milyen lenne ott ülni a zsűriben, de korábban nem volt aktuális ez a kérdés.

– Aztán egyszer csak kaptam egy ajánlatot a csatornától, a TV2-től. Az ember ilyenkor sok mindenen elgondolkodik. Nem volt egyszerű döntés, mert gondolkodsz azon, hogy erkölcsileg, művészileg, vagy akár megélhetési szempontból is mit jelenthet neked ez a ajánlat. És aztán arra jöttem rá, hogy ez egy butaság, elég szomorú, ha odáig jutottunk, hogy ezen már gondolkodni kell, hogy valaki el tud e menni egy csatornához, vagy meg tud-e jelenni egy csatornán – fogalmazott a színész, akit nem csak zsűritagként, hanem műsorvezetőként is foglalkoztat majd a TV2.

Stohl szerint neki az a dolga, hogy szórakoztasson, és ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy „valaki ezen vagy azon az oldalon áll”. Hangsúlyozta, szeretné az arcát adni ehhez a műsorhoz, és egy normális Stohl-TV2 viszonyt kialakítani. A színésznek mindemellett hiányzott az életéből az élő tévézés, szeretné a régi-új szerepében jól érezni magát.

A korábbi, Magyar Narancsban megjelent interjúját is megmagyarázta, arról most azt mondta, már ott is pedzegette, hogy ha megkeresnék egy ajánlattal, elgondolkodna rajta. Az RTL-nél nem kapott az utóbbi időkben hasonló lehetőséget, ez is segített a döntésben. Stohl úgy fogalmazott, ez a munka most egy szerelem, szeretne mélyen beleszeretni.

– Mindenkinek a maga döntését kell meghoznia, és mindenkinek a saját lelkiismeretével kell elszámolni. Én sokat gondolkodtam ezen. És azt gondolom, hogy az én életem jó nagy fordulatokat vett már, és ez egy újabb fordulat. Egy dolgot megtanultam, nem szabad és nem könnyű ítélni mások fölött. Szerintem mindenki a saját életét próbálja meg rendbe rakni és akkor nem lesz itt olyan nagy baj – mondta Stohl.