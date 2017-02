Sorozatsztárból műsorvezető lesz Kiss Ramóna

Tizenhat év után döntött úgy, hogy vége. A Barátok köztbe 2001-ben került a komplett Szentmihályi családdal együtt, de ő volt közülük az egyetlen, aki hosszú távon meg is vetette a lábát a sorozatban. Akkor még mindössze tizenhét éves volt. Sírva jött el Veszprémből, de nem hagyta ki a lehetőséget, ha már az akkori producer, Kalamár Tamás megtalálta és ragaszkodott hozzá. Csakis a szívére hallgatott, ahogy most is.







A Barátok köztből kiszáll, ám marad az RTL Klubnál © Bors

– Most úgy érzem, hogy mennem kell. Sok ember vár arra, hogy legyen egy ilyen biztos munkahelye, és nem akarok harcolni a sorssal, de van ilyen, az embernek a szívére kell hallgatnia, én így élek most már harminckét éve, ez eddig mindig bejött, és most is így teszek – magyarázta döntését Rami a Fókuszban.

Kiss Ramóna élete olyan izgalmas, amiből sikeres szappanoperát lehetne írni. Vidéki kamaszlányként belecsöppent a legnépszerűbb napi sorozatba, sírt, mert hiányoztak a szülei, sírt, mert rövidre vágták gyönyörű, hosszú haját. Esténként magányosan ücsörgött a pesti lakásban, zacskós leveseket, porkajákat evett.







Tizenhét évesen, tiniként került a sorozatba, és felnőtt nőként távozik © RTL

De lassan változni kezdett minden. Barátai lettek, először azok, akik a családját játszották, főleg a bátyja, Gyetván Csaba. Aztán mindenki más is, hiszen sallangmentes, őszinte lány, nem lehet nem szeretni. Megtanult főzni, gyökeret vert a sorozatban, és kipróbálhatta magát más műfajokban is. Szerepelt például a Szombat esti lázban, a Gyertek át szombat estében és csapatkapitány lett a Kicsi óriásokban. Emellett játszott sok darabban, több színházban a Madáchtól a Vígig. Közben megmaradt a csupa szív, mindig nyerni akaró, örök vidám lánynak, mert a gyökerei nem engedték, hogy elszálljon. És most, tizenhat év után, saját kérésére kiírják a sorozatból.







Erre a 2016-os jelenetre alighanem még hosszú évek múltán is emlékezni fogunk © RTL

– Zsófi elmegy a történetből. Olyan módon megy el, ami re­ményeink szerint érdekli majd a nézőt, sőt reményeink szerint a néző egyet is ért azokkal a motivációkkal, amelyek őt kiviszik, és nyilván úgy csináltuk meg, hogy a karakter visszaírható legyen szinte bármikor – mondta a Fókuszban a so­rozat producere, Rozgonyi Ádám.

Nagy szerelme, a színház azért megmarad Rami életében, de információnk szerint az RTL-től sem búcsúzik. A csatornánál felfigyeltek arra, milyen remekül helytáll más műsorokban. A Bors úgy tudja, műsorvezető lesz, akár egy nagyszabású show-műsort is rábízhatnak.