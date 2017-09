Sorozat próbáján szenvedett balesetet Nagy Ervin

Az RTL Klub egyik készülő sorozatában tűnik majd fel.

Az RTL Klub egyik készülő sorozatában tűnik majd fel.

A Kincsem sztárja, Nagy Ervin az RTL Klub egyik készülő sorozatának próbályán szenvedett balesetet - tudta meg a Blikk. Azt csak sejteni lehet, hogy milyen jellegű a színész sérülése, egy bennfentes szerint ugyanis a forgatást is el kellett halasztani. "Eleve nagyon nehéz már augusztus második felétől leszervezni az olyan színészeket, akik színházban is sokat játszanak, hiszen indulnak az évadok, elkezdődnek a próbák az első bemutatókra. Ennek a sorozatnak is számos olyan szereplője van, akiket eleve nagyon nehéz egyeztetni, és ha borul egy nap, akkor borulhat minden más is" - magyarázta az informátor.







A rossz hír: Nagy Ervin sérülést szenvedett. A jó hír: hamarosan egy sorozatban láthatjuk viszont az RTL Klubon © Bors

A sérülést a csatorna marketingkommunikációs osztálya is megerősítette a lapnak: "Nagy Ervin sérülést szenvedett a sorozat egyik próbáján, ám a helyszínen tartózkodó gyors orvosi segítségnek köszönhetően állapota egyre javul. A színész sérülése nem befolyásolja a forgatási munkálatokat. Hamarosan az ő jeleneteinek felvétele is folytatódhat" - írták válaszukban, melyből kitűnik, ők jóval bizakodóbbak a felvétel ütemezésével kapcsolatban, mint a belsős ember.

Nagy Ervin egyébként előszeretettel vállalja be a fizikailag megerőltetőbb jeleneteket, a Kincsem felvételei során is csak ritkán helyettesítette kaszkadőr.