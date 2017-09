Sokkoló fenyegetés: elvehetik Mel B-től a gyerekeit!

Válófélben lévő férje szerint még mindig iszik és drogozik a Spice Girls énekesnője, Mel B. Stephen Belafonte bírósági papírjaihoz a brit The Sun jutott hozzá, és ezekben az áll, hogy az énekesnő évek óta reménytelenül küzd alkohol és kokain függőségével. A válókeresetet állítólag Mel B adta be azzal, hogy férje többször is megverte, és teherbe ejtette bébiszitterüket. A férj szerint azonban épp ő veszélyes a gyerekeikre, ezért most megpróbálja elperelni őket tőle.

– Gyógyszeres kezelést kap évek óta alkohol, kokain és gyógyszer függősége miatt–áll a The Sunhoz eljuttatott bírósági papírokban.

– Mivel nem tud leszokni egyikről sem, rendszeres orvosi ellenőrzéseken kell részt vennie, ahol a hajszálaiból mutatják ki, használt-e valamilyen bódító szert – olvasható a periratban, melyet a válófélben lévő férj juttatott el ügyvédjén keresztül a bírósághoz.