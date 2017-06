Sokat költ Bochkorra az ATV

Öt év kihagyás után augusztusban ismét képernyőre kerül a reggeli rádiózás nagyágyúja, Bochkor Gábor. A rádiós­ra az ATV csapott le. Olyan komolyan terveznek vele, hogy saját műsort kapott, ráadásul a Bors információja szerint nem sajnálják a pénzt a produkcióra és Bocsi gázsijára sem. A csatorna vezérigazgatója nem cáfolta értesülésünket.







Sem az új műsor költségvetésén, sem a műsorvezető gázsiján nem spórolt az ATV © Vadnai Szabolcs

– Valóban ATV-s viszonylatban nagy költségvetésű műsor lesz. A tervek szerint augusztus végén indul, Hajdú Péter gyártja. Egy könnyed hangvételű, alapvetően szórakoztató műsorról van szó – tájékoztatta lapunkat Né­meth Szilárd, hozzátéve, először a műsorterv volt meg, ahhoz kerestek em­bert.







A Boros–Bochkor show a TV2-n futott, de nem hozott áttörést Bocsi tévés karrierjében

– Bochkor hetente egyszer, vasárnap kerül képernyőre, a Sváby András ne­vével fémjelzett Napló után és az Esti Frizbi előtt. Péterrel együtt gondolkodtunk azon, hogy ki az a televíziós, aki a leginkább illene az elképzeléseinkbe. Az a célunk, hogy a fiatalok számára is vonzó legyen a vasárnapi kínálatunk – mondta el a vezérigazgató. A Bors úgy tudja, hogy az ATV egy nyári közös kampányt is tervez, amelyben Bochkor együtt szerepelne a hajdani TV2-sökkel, Hajdúval és Svábyval. Szerettük volna megszólaltatni Bochkort is, ám eddig nem reagált megkeresésünkre.