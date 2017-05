Simon Kornél első pillantásra szerelmes lett Gryllus Dorkába

Már akkor tudta Kornél, hogy az egzotikus szépségű színésznő lesz a felesége, amikor csak szembejött autóval a hídon. Romantikus, ahogyan megismerkedtek.

Csak a döntőre várta Simon Kornél, hogy felesége, Gryllus Dorka elmegy megnézni A Nagy Duettben, de nem így lett. A színésznő a show hetedik adásán már a stúdióban szorított érte.

– Én is sokat dolgozom, de Dorka még nálam is többet, és most mindent megtesz, hogy tehermentesítsen – mondta Kornél, akin egyértelműen látszott, mennyire boldog, hogy ezúttal őt is elkísérte a párja, Dorka. „Imádnivalóak!” – súgtak össze mögöttük, mert úgy sétálgattak a stúdióban, mint a gimis szerelmesek.

– Kornél mindennap meglep, sosem unom meg. Vele minden nap egy meglepetés! – jelentette ki kedvesen Gryllus Dorka, aki láthatóan remekül szórakozott A Nagy Duettben és a színpadon brillírozó párján.







Meglátogatta Gryllus Dorka a férjét A Nagy Duett előadásán. Kornél nagyon megörült neki! © Zsolnai Péter

– Virág, bonbon és viselkedés – Kornél a saját bevallása szerint ezekkel szokta kifejezni szeretetét a színésznő felé. – Elviccelődünk és elnevetgélünk egymással. Emellett persze nálunk is vannak hullámvölgyek a mindennapokban, amit nem mi diktálunk magunknak, hanem a Teremtő.

– És hát van egy nagyon vicces kisfiunk, aki aztán tényleg szuper szórakoztató, és ha kicsit rosszabbul jön ki a lépés, akkor ő mond valami jót, és egyből nincs több probléma – vette át a szót Dorka. – Maximálisan, sőt hatványozottan örökölte a szülei humorát.

– Azt majd még meglátjuk, hogy a művészi vonalat viszi-e tovább, de ha autószerelő lesz, akkor az lesz, a lényeg, hogy boldoggá tegye, amit csinál – vázolta a jövőt Kornél, majd elmesélte, hogyan szerettek egymásba Dorkával. Minden egy filmmel kezdődött, és egy színdarabbal folytatódott.

– Először az Érzékek iskolája című moziban láttam, ahonnan úgy lőtt ki a film világába, mint egy üstökös – idézi fel az 1995-ös alkotást Kornél. – Úristen, micsoda nő! Sok férfitársam gondolta ugyanezt. Aztán évekkel később a szegedi öreg hídon jöttek szembe kocsival Geszti Péterrel, akkor még ő volt a férje. Ránéztem, és az fogalmazódott meg bennem, hogy ez a nő egyszer a feleségem lesz. Aztán Dorka édesanyja megrendezte a Varsói melódiát, amelyben együtt játszottunk. Dorka akkor kint élt Berlinben, és mindkettőnknek volt párja. A próbák alatt kínosan ügyeltünk, hogy ne is beszéljünk egymással. Maximum, ha ötven civil mondatot váltottunk. Ennek dacára a végére mégis egymásba szerettünk. Immár hét éve!









De ez egy nem létező helyzet volt – ahogy Kornél fogalmaz, hiszen Dorka nem akart hazajönni Németországból, ő pedig nem akart kimenni.

– Végül úgy döntöttünk, hogy adunk egy esélyt magunknak. Ez tényleg na­gyon romantikus, épp, mint egy film. A szerelem legyőzött minden akadályt, és azóta is tart. Létező dolog, hogy hét év után átalakulnak az érzések, a szerelemből szeretet lesz, de nálunk nem így van.

