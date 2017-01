Sértődés miatt akadt riválisa Ádernek

Megharagudott Áderre, ezért is indulna a köztársasági elnöki tisztségért a Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesület (NABOKE) elnöke.

Orvosi műhiba következtében szenvedett halláskárosodást kétéves korában Hendrik István, azóta is súlyos nagyothalló, hallókészüléket visel. Az 55 éves férfi gyógyszerészként doktorált, angolul és németül beszél, öt éve a NABOKE el­nö­ke. Most viszont nagy fába vág­ta a fejszéjét: egy általa létre­hozott Facebook-oldalon beje­len­tette, indulni kíván az államfőválasztáson. Áder János köztársasági elnök mandátuma idén májusban jár le, a kormánypártok viszont újra őt jelölik majd, így szinte biztosan elnök marad.







Hendrik István Ádert leváltaná, gyönyörű jeltolmácsát elküldené

Ennek ellenére Hendrik a Borsnak elmondta, alkalmas jelöltnek tartja magát, de nem kíván pitizni a pártok támogatásáért, mert a mai politikai életet katasztrofálisnak tartja. Azért is vállalná az elnökjelöltséget, mert megharagudott Áderre, amiért 2015 óta Weisz Fanni, az ismert siket modell fordíthatja jelnyelvre az elnök ünnepi tévébeszédét. – Weisz Fanni nem hivatalos jeltolmács, az államfő előre megírt jelnyelvi beszédét pedig feliratozni kellene, hiszen a nagyothallók többsége nem ismeri a jelnyelvet. Ez rossz üzenet a hallássérültek felé – mondta Hendrik, aki szerint a modell nem lehet a siketek példaképe, mert csak a saját karrierje érdekli, egy celeb, akivel Áder csak magát akarja népszerűsíteni.

Csípős Ami biztosan nem használ a fogyatékkal élőknek, az, ha egymást támadják és hiteltelenítik. Huszti Zoltán

Az önjelölt elnökaspiráns keserűen jegyezte meg, hogy még nagyothalló sorstársai közül is sokan kinevették, és kevesen álltak mellé. – A jelöltségem figyelemfelhívás is a társadalom felé. A fogyatékkal élők félnek a politikától, őket is képviselném – mondta Hendrik.