Séfek séfe: megszólalt Bence, aki ikertesóját győzte le a műsorban

Ahogy telnek a napok, egyre élesedik a verseny a Séfek Séfe műsorában. Van, akinek persze csak jó móka, de például Liszkóczi Bence már könnyeket is hullatott a műsorban. A 18 éves vendéglátóipari szaksulisnak ugyanis ikertestvérét, Gergőt is el kellett búcsúztatnia a műsorban.

Az ikrek együtt jelentkeztek a versenyre, de végül csak Bence nyújtott olyan kiemelkedő teljesítményt, hogy továbbengedjék a séfek.







Bence (balra) könnyezve búcsúztatta a versenyből Gergőt





– Büszke vagyok a testvéremre, hogy egy kést kapott cukrászként, mert ez sok nála idősebb profinak nem sikerült. Persze jobb lett volna együtt továbbjutni, és esetleg együtt főzni, küzdeni, de sajnos így alakult. Sokat versenyeztünk kisebb korunkban, de mindig Gergő volt a jobb valamivel, most nekem volt szerencsém, de szerintem ezt ő sem bánja. Hozzám a főzés közelebb áll, ő inkább cukrászként jó – mondta lapunknak Bence, akinek egyébként a gasztronómia a hobbija, imád főzni, és szeret másoknak örömet szerezni a főztjével.

– Ötéves koromban tetszett meg a főzés a nagypapám mellett sertepertélve. A keresztapukám is szakács, ez is közrejátszott. A magyar ételek állnak közel a szívemhez, de imádom a francia gasztronómiát és technikákat is. Sok mindent szeretek főzni, főleg azt, amit én találok ki – magyarázta a kamasz, hozzátéve, hogy bár nagyon is otthonosan mozog a konyhában, otthon nem főz. Az otthoni konyha szigorúan az édesanyjuké. Amúgy sem jó, ha ikertesójával ketten otthon főzőcskéznek, mert annak gyakran vita a vége.

– Inkább szeretünk a testvéremmel külön főzni, mert általában beleokoskodunk a másik munkájába, és ez olykor kis feszültséget szül. Persze szoktunk segíteni egymásnak, ha olyan téren kísérletezünk, amelyben a másik a jobb – mondta Bence, aki azért jelentkezett egyébként a műsorba, mert szeretne kitörni, és rácáfolni azokra, akik nem hittek benne.

– Szeretném ilyen formában megmutatni, hogy igenis érek valamit, és jó úton haladok így, 18 évesen is. Emellett persze szeretnék sokat tanulni, és ha esetleg sikerül megnyernem a versenyt, az hab a tortán – magyarázta.