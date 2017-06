Schobert ment mint az állat, ezért borult ki Csisztu, aki nincs is kirúgva

Korábbi lapinformációk szerint Csisztu provokálta Schobert Norbit, aki egy idő után megunta a rosszindulatú megjegyzéseket és kiszállt az autóból, de a műsorvezető utánakiabált és perrel fenyegetőzött. A fitneszguru erre visszaszállt a járműbe és folytatódott a felvétel. Többek közt erre is reagált Csisztu Zsuzsa a Facebook oldalán, mert mint írta, jó lenne, ha a TÉNYEK is eljutnának a kedves olvasókhoz.









”Na, ez például szemen szedett hazugság, arra viszont jó, hogy átvegyék más portálok is és lehessen csámcsogni a semmin. A valóság ezzel szemben például az, hogy amikor közösen ültünk a forgatáson egy autóban, akkor vagy én vezettem, vagy a kamerák leállása után Norbi kérte el a kulcsot, mondván milyen régen nem vezetett váltós autót, neki csak automata autói vannak és éppen ezért feljogosítva érezte magát számos közlekedési szabálytalanságra, a kétszáz kilométer/órás utazó sebességre is alkalmanként, két másik utas és egyben tanú jelenlétében. A többi nem a forgatásra való megnyilvánulásáról most nem írok, pedig mindegyikre tanúk vannak és a megmásíthatatlan felvett nyersanyag, tehát, ha még akad valaki ezek után, aki hitelt ad az erről a forgatásról “kiszivárogtatott” információknak az általam múltkor leírtakat leszámítva, azt kénytelen leszek rosszindulatúnak tartani.”

Ezek után a műsorvezető arról írt, hogy a mai hír, mely szerint megszűnik a műsora az ATV-n, szintén nem igaz. “Remélem senki nem gondolja komolyan, hogy egy műsorban szereplő vendég méltatlan viselkedése okot adna egy komoly szakmai döntéseket hozó csatornának, olyannak, mint az ATV, hogy befolyásolja egy műsor életét? Ennél azért sokkal felkészültebb szerkesztőség ez, és sokkal jobb szakemberek hoznak döntéseket és nem ilyen elhamarkodottan. Schobert Norbert pedig messze nem ekkora tényező, az én életemben pláne nem, mert nem egy pályán focizunk, hiszen én nem fogok alakformáló táborok szervezésébe, ő pedig szerintem egészen sokára vezet majd talkshow-t az ő adottságaival, bár idehaza ki tudja?”

Miután megrázta ismét a pofonfát Schobert felett, leírta, hogy 3 epizód van még a Csisztu24-ből szezonzárásig, a nyári időszakban pedig ‘best of‘ válogatást tervez a csatorna, illetve közölte: a csatorna nem akarja kirúgni. Miután elírt mindent, ami a témáról közölni akart, aláírta, de nem akárhogy. Így:

Csisztu Zsuzsa

Újságíró, Műsorvezető, Sportjogi szakjogász

A Magyar Sportújságírók Szövetsége első alelnöke

A Magyar Olimpiai Bizottság tagja

A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) Végrehajtó Bizottságának tagja