Sarka Kata leleplezte Hajdút: Mégis van nője!

Ez aztán a fordulat!

Ez aztán a fordulat!

Nem telhet el nap Hajdú Péter és Sarka Kata házassági válságának újabb fejezete nélkül, de ez a mai mind közül a legizgalmasabbnak tűnik. A feleség ugyanis leleplezte férjét: egy rajongójától kapott üzenetet kifotózva bizonyítaná, Hajdúnak igenis van valakije, akit vacsorázni is elvitt egy elegáns étterembe. A tévés ezt egyébként hetek óta tagadja, pedig úgy hírlik, még síelni is egy barna hajú nővel ment, az új évet is vele várta.

Kata bejegyzésében azt írja, egész héten férje nagyinterjúitól volt hangos a sajtó, mindenhol áldozatszerepben tetszelgett, ez őt bántotta, mégsem akart tenni ellene semmit. Most viszont, hiába nem elegáns a lépése, azt szeretné, ha mindenki szembesülne vele, milyen is a párja. Hát ilyen:

Beszédes, hogy Kata az "elvileg még a férjem" és a "nem sokáig" hashtegeket is kiette a poszt alá...

Hajdú egyébként korábban azt mondta Szily Nórának a Life.hu interjújában, hogy fél év különélés után akár lehetne is valakije, de mindvégig tagadta, hogy lenne. Azért egy érdekes kijelentést tett: ismerkedni már bizony elkezdett. "Azért, mert meglátnak valakivel színházban, moziban, vagy bulizni, az nem azt jelenti, hogy új kapcsolatom lenne. De igen, nyitott vagyok már, elkezdtem ismerkedni, viszont egyelőre semmi többről nincs szó."







Most épp a Facebookon megy a harc Sarka Kata és Hajdú Péter közt

Kata bejegyzése után egyébként Péter sem sokat váratott magára, és már jött is a viszontválasz. – Nagyon szomorú ez! Soha nem mondanék rosszat Katáról, s bár ismerem a magánéletét, soha nem adnám ki a nyilvánosságnak. Eddig sem és ezután sem fogok a Facebookon üzeneteket megosztani, melyben a gyerekeim édesanyját bántják. Őszintén kívánom, hogy mind a ketten találjuk meg a boldogságot. Egyébként, hat hónapja élek egyedül, ha lesz majd új kapcsolatom, amelyről beszélni szeretnék, szólni fogok. Szép napot mindenkinek! – írta Hajdú visszagyanusítva exét.