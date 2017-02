Sarka Kata kioktatta Hajdút az apaságról

Nincs olyan nap, hogy ne derülne ki valami újabb titok a válófélben lévő Sarka Kata és Hajdú Péter viszonyáról. Most a legfrissebb hírt Kata a Velvetnek adott interjújából tudtuk meg. Sarka ebben – többek között – arra utal, hogy Péter nem jó apa: „pár Facebook-fotó erejéig mindenki kiváló apa tud lenni” – tesz beszédes utalásokat ezzel kapcsolatban a válófélben lévő feleség.

A házaspárnak két gyereke van, a nyolcéves Noémi és a hét­éves Dávidka, akikhez Kata ra­gasz­kodik, nem enged abból, hogy nekik az anyjuknál van a helyük. Szerettük volna megkérni őt, fejtse ki bővebben, miért nem tartja jó apának Pétert, de eddig nem vette fel a telefonját, ahogy a – jelenleg még férje – Hajdú is elérhetetlen volt egész nap.







Hajdú Péter közösségi oldalán a gyerekekkel. Kata szerint Péternek ennyi az apaság

A kettejük között vibráló ellentét a fennálló viszonylagos nyugalom után most újra azért erősödött fel, mert a Bors megírta: Kata nem várja meg a válópert, máris eldobta a férjes nevét, és újra a lánykori nevét használja, az útlevelét már ki is cseréltette. A Story pedig azt írta, hogy Hajdú Péter legjobb barátja lett Kata szeretője… Ettől rágott be Kata, aki mindenkit megdöbbentett azzal, amikor kimondta: őt többször megcsalta Péter, és emellett olyan dolgokat kellett eltűrnie, amelyek nem szokványosak egy házasságban. Ezek olyan dolgok, amit csak az ügyvédjének mert elmondani.

Lehet ezután csodálkozni azon, hogy ilyen intenzív érdeklődés van a közvélemény részéről a két híresség válása iránt? A két celeb hivatalos Facebook-oldalán özönlenek a kommentek, amelyekből most az látszik, mintha Katánál több biztató hozzászólás lenne, mint Péterén.







A házaspár rajongói megosztottak, kinek adjanak igazat

Megosztottak a pár rajongói

Kata oldala

„Kitartás, Kata, nagyon sok ember van, aki hisz neked, sajnálom, hogy ilyen férjed volt, mint Péter, mert te sokkal jobbat érdemelsz. Legyen szép napod! Nagy ölelés, puszi.”

„Hajrá, Kata, ne hagyd magad, főként ott vannak a gyermekeid, és légy erős, harcolj az igazadért!”

Péter oldala

(Moderált oldal, a negatív kommentek nagy része hamar eltűnik)

„Peti az, aki intelligens ember módjára kezeli a dolgokat, nem köpköd, nem sároz, nem mocskol. És ez az emberi. Hibát mindenki követ el. Csak nem mindegy, hogy a legvégén ki hogyan viselkedik. És szerintem Peti a gyerekekre is tekintettel van. Legalább, ha másért nem is, de miattuk sem engedi meg magának, hogy tiszteletlenül viselkedjen. Hatalmas Tisztelet, Peti!”

„Tapasztalatból mondom: egy válás ilyen, a nő érzelmi alapon sértett, vagdalkozik és kapkod, a férfi racionális alapon veszít. Nem tudom, mi igaz, mi nem, de nem elegáns, ha a nő baráttal szűri össze a levet, és az sem, ha a férfi elhajol.”