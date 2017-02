Sarka Kata hasonmásával jár Hajdú

Péter nem tagadja, hogy új kedvese megdöbbentően hasonlít gyermekei anyjára. De mit csináljon, ha neki a magas barna a gyengéje?

Péter nem tagadja, hogy új kedvese megdöbbentően hasonlít gyermekei anyjára. De mit csináljon, ha neki a magas barna a gyengéje?

Különleges leleplező fotósorozatot közölt tegnap a Story: Hajdú Péter egy feltűnően csinos hölggyel múlatja mostanában az időt. A párost Valentin-napon fotózták le, és bár homályosak az esti képek, a testi közelségből azonnal észrevehető, itt aztán tényleg alakul valami. És még egy fontos dolog derül ki a magazin ké­peiből: a 28 éves független hölgy, Eszter megdöbben­tően hasonlít Sarka Katára! Csinos alakja, hosszú barna haja alapján akár Kata is lehetne. Hajdú, akit telefonon értünk utol, azt mondta, nem lapunk munkatársa az első, aki hasonlóságot vél felfedezni, s azt sem tagadta, a képen valóban ő és új barátnője szerepelnek.









– Igaz a hír, tényleg együtt vagyunk. De nem véletlenül nem nyilatkoztunk eddig a kapcsolatról, hiszen még csak pár hete vagyunk együtt, nem is nagyon van mit mondani. Meglátjuk, mit hoz a jövő, de az tény, hogy én már nem futó kalandokban, hanem komoly kapcsolatban gondolkodom. Egyébként tényleg lehet, hogy Eszter hasonlít Katára, többen mondták már. De ezen amúgy nincs meglepő, mindig is a magas, barna, vékony lányok tetszettek. Eszter és Kata is gyönyörű, de egyébként semmilyen formában nem tudom és nem is akarom őket összehasonlítani – magyarázta Hajdú.









A 28 éves szépség Facebook-képeit megnézve egyébként feltűnik az is, nem csak annyi a hasonlóság a két nő között, hogy mindketten csinos barnák. Eszter bizonyos arcvonásaiban is emlékeztet a feleségre. Hajdú és a lány kapcsolata egyébként lehet, hogy csak pár hete fordult komolyabbra, de év elején egy nagyobb baráti társasággal síelni is együtt mentek. Egyébként általában a fér­fiakat kevésbé sajnálják, pedig nekik sem egyszerű a válás.

Hajdú Péter életében ráadásul minden egyszerre omlott össze: Sarka Kata tavaly nyáron elhagyta, vitte a két közös gyereküket, majd nem sokkal később a TV2-nél is megszűnt az állása. Az, hogy azóta mindketten elkezdték a másikat okolni, és megcsalással vádolni, egyáltalán nem könnyített a helyzeten. Hajdúnak sokan jósoltak csúfos véget ebben a helyzetben, visszatérve az ATV-re azonban ismét talpra állt, a Frizbi a csatorna legnézettebb műsora, és a Heti Napló című műsorral Sváby Andrást is sikerült visszacsábítania a képernyőre.









– Felálltam a padlóról! A válás és a TV2-től való távozás is nehéz volt érzelmileg, de hiszek az isteni gondviselésben, és mostanában csak jó dolgok történnek velem. De rám is fért végre! – mondta a tévés.

Az egyiknek sikerül, a másiknak nem

Számtalan példa bizonyítja, hogy a szakítás nem egyformán viseli meg a feleket.

- Détár Enikő és Rékasi Károly esetében például a színész hagyta el feleségét egy új szerelem reményében, de a színész balesete miatt óriási gondokkal küzdenek, Enci élete viszont teljesen rendezett.









- Liptai Claudia a válás után került szakmai karrierje csúcsára, és szülési szabadságát tölti második babájával új párja oldalán, míg Gesztesi Károlyról főleg alkoholproblémái és akadozó pénzügyei kapcsán lehet hallani.

- Ganxsta Zolee-t tavaly nyáron hagyta el a felesége, a zenész még öngyilkos is akart lenni.

- Kevin Federline és Britney Spears 2007-ben vált el, az énekesnő kopaszra nyírta a haját, ivott, a fiait elvették tőle, zenei karrierje összedőlt. Öt év kellett a talpra álláshoz.