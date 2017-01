Sarka Kata: Felkészítettem a gyerekeket Peti barátnőjére

Fél éve is tart már, hogy egyik pillanatról a másikra kiderült: az addig álompárnak gondolt Hajdú Péter és Sarka Kata kapcsolata megromlott, az asszony el is költözött otthonról. Eleinte még mindketten úgy nyilatkoztak, azon dolgoznak, hogy meg tudják menteni a házasságukat, a válóperük nyitányának számító békítő tárgyalásra sem mentek el. Mára azonban világossá vált, erre semmi esély. Ha egyelőre nem is a bíróság mondta ki, de mindketten lezárták kapcsolatukat, és sok pletyka kering arról is, hogy talán már mindkettőjüknek van valaki más. Annyi mindenesetre csütörtökön kiderült, hogy Péter egy lány oldalán szilveszterezett. Miskolcon köszöntötte az új évet egy baráti társasággal, a feltűnően csinos hölggyel pedig közös fotó is készült. Ezen Hajdú alig észrevehetően, de a barna lány derekán pihenteti a kezét. Információink szerint az új év első napjait is a lánnyal tölti, együtt síelnek Ausztriában.

Hajdú egy barna lányt karol át. Ez a kép kiverte a biztosítékot Katánál, aki két gyermekével tervezi a jövőt. Péter ebben már nem szerepel

– Mivel a mai sajtóban olvashattátok, ezért nem mondok újdonságot azzal, ha végre kimondom, hogy Petivel a házasságom véget ért. Az okokról nem szeretnék beszélni sem most, sem a jövőben, kérlek, hogy ezt tartsátok tiszteletben! Nagyon-nagyon jó érzés, hogy ennyien írtok és ennyien biztattok! Hiszem és tudom, hogy minden rendben lesz velünk a jövőben, és megálljuk a helyünket hárman is! – utalt két gyermekére. – Nehéz időszakon va­gyunk túl, de az élet engem igazol, hogy jó döntést hoztam!– írta közösségi oldalán Kata, akit a Bors is megkeresett.

– Nekem a gyerekeim a legfontosabbak, és édesanyaként fontosnak tartom azt is, hogy Noncsit és Dávidot is felkészítsem arra, hogy az édesapjuk körül megjelenik egy másik nő, az életébe jön egy új szerelem. A napokban beszéltem velük erről, és úgy láttam, hogy ez megérintette őket. Gondoltam, hogy így fogadják, de mégis szükséges volt, hogy felvilágosítsam őket, hiszen a nyilvánosság előtt éljük az életünket, bármikor bárhol megjelenhet olyan cikk vagy kép, ami eljut hozzájuk, vagy a társaik szóba hozzák az edzésen vagy az iskolában. Sokkal jobb, hogy ha én készítem fel őket erre a helyzetre – érvelt a Borsnak Kata.