Sarka eldobta Hajdú nevét

Meglepő információt kapott a Bors Sarka Kata és Hajdú Péter viszonyáról. A válófélben lévő feleség annyira szabadulni akar férjétől, hogy máris egy komoly lépésre szánta el magát: megváltoztatta a nevét.

A legtöbb lány álma, hogy férjhez mehessen, sokan büszkén veszik fel házastársuk nevét is, hiszen ezzel is mutatják együvétartozásukat, és azt az erős köteléket, ami összefűzi őket. Így történt annak idején Sarka Katával is, aki emlékezetesen hatalmas és pompás esküvőn mondta ki a boldogító igent Hajdú Péternek, és egyúttal nevet is változtatott.

Azóta – bár a sajtóban is inkább csak Sarka volt – hivatalosan Hajdú-Sarka Katának hívták. Ám ahogy az álom­esküvő, már ez is csak a múlt, hiszen a Bors megtudta, Kata beadta a névváltoztatási kérelmet, sőt már el is bírálták az ügyét. Így ismét lánykori nevén mutatkozhat be. Azonnal tárcsáztuk Katát, aki nem tagadta, hogy drasztikus döntést hozott.









– Ezt meg tu­dom erősíteni, de nem akarok róla beszélni – hárította el további kérdéseinket, ám munkatársunk elérte egyik barátnőjét, aki a következőket mondta. – Általában a válóper alkalmával szokták megejteni a névváltoztatást is, de az ő esetükben nem lehet tudni, hogy végül is mennyi idő alatt tudnak majd elválni és megegyezni a felmerülő kérdésekben, s a bíróság mikor mondhatja ki, hogy felbontja a házasságukat. Kata azonban ezt nem akarta megvárni, mert így demonstrálja azt, hogy formai­lag sem tartozik többé Petihez.

Az útlevelét már meg is kapta, a Sarka Kata névre szóló személyi okmányait pedig valószínûleg heteken belül átveheti – mesélte a barátnő.









Lehet így is, de úgy is

Egy házastárs kérheti a válóperben, de előtte és utána is a névváltoztatást. Sőt arra is van lehetőség, hogy valaki a válás ellenére megtartsa az asszonynevét. Erre általában akkor van példa, ha a férj neve valamilyen presztízsértéket képvisel.









Arra is van mód, hogy a férj kérje az asszonyt neve elhagyására, ha az méltatlanná válik a viselésére, például bűnöző lesz – magyarázta dr. Kamarás Péter ügyvéd. Tegyük hozzá, van, aki lustaságból, vagy azért tartja meg a nevet, mert biztonságot remél tőle.

Ragyogó jövőt ígérnek a számok

Numerológust kérdeztünk arról, mi történhet a névváltoztatás után Sarka Katával.

– Hajdú-Sarka Katalinként egyértelműen komoly akaraterőre és jó önérvényesítésre volt ítélve, olyan személyiség, akinek ugyanolyan fontos a szeretet, a család és a boldogság, mint a népszerűség és az elismertség. Fontos számára az érzelmi és anyagi biztonság is, számai alapján ambiciózus, energikus, optimista személyiség. A születési számai szerint pedig a 6-os, vagyis a Vénusz száma uralja, és Mérleg is, így különös szépség és kedvesség jutott neki.









Azt látom, hogy Sarka Kataként is ragyogó jövő vár rá, hiszen a lánykori nevében is megvannak a vezetői ambíciók, a céltudatosság, ezután sem lesz gyengébb személyiség, ugyanazok a karrierlehetőségek várnak rá.A hatos számú személyes évé egyben a párkapcsolati vizsga éve is. Ez kihívások elé állíthatja, hiszen sok férfi legyeskedik majd körülötte – magyarázta Kiss Zoltán Zéro numerológus.