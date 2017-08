Sajnos egyre jobban meglátszik gyógyíthatatlan betegsége az egykori James Bondon

Szomorú így látni Sean Conneryt. Az egykor James Bondot alakító 87 éves skót színészt sem kíméli az idő és a betegség. Az elméjét megtámadó Alzheimer-kór pusztítása a külsején is nyomot hagy. Bár fizikuma korához képest egész jó állapotban van, mégis jól jön neki egy kis támogatás. A színészt New Yorkban kapták lencsevégre, amint egy manhattani gyógyfürdőből távozott egy ápolóval. Connery ezután kilátogatott a US Openre – számolt be róla az Express.







A színész Alzheimerrel küzd © Northfoto