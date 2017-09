Ryan Gosling balettozna

Mit változtatna meg Ryan Gosling, ha visszamehetne az időben? Nos, rendesen eljárna a balettóráira.

– Gyerekkoromban jártam balettozni, de sosem voltam kibékülve vele – mesélte a Kaliforniai álom színésze a The Red Bulletinnek.







Már bánja, hogy gyerekkorában utálta a balettot © AFP

– Azt gondoltam, hogy nagyon lányos, ezért hamar abbahagytam. De most azt kívánom, bárcsak több időt szántam volna rá, mert nagyszerű élettani hatásai vannak – nyilatkozta Gosling, aki valószínűleg már el is döntötte, milyen különórára íratja be Eva Mednesszel közös két kislányát, Esmeraldát és Amadát.