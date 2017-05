Rubint Rella ezeket tanácsolja a vizsgázóknak

Maratoni tanulással telnek Rubint Rella, Réka unokahúgának a napjai. A fiatal fitneszhercegnő élelmiszermérnöknek tanul, az egyetemen épp most készül a vizsgaidőszakra. Persze ez alatt sem hanyagolja az egészséges életmódot, és a könyvek felett görnyedőknek is azt ajánlja: mindenképp szakítsanak időt a sportolásra is.







– Öt–hat óránál többet nem tudok koncentrálni a tanulásra, ezért mindig beiktatok egy kis testmozgást is, hogy felfrissítsem az agyam. Sokan ilyenkor nassolással vezetik le a feszültséget, de azért figyeljenek az egészséges étkezésre is. És persze mutassák meg, hogy mit tudnak!