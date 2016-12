Rokona pályázik Kis Grófo trónjára

Kis Grófo családtagjai alighanem többször is sorba álltak, amikor a muzikalitást osztogatták. Édesapja, idősebb Grófo után a Bulibáró másik közeli rokona, Kis Palika is beírta magát a mulatós zene történetébe a YouTube-ra feltöltött videoklipjeinek többmilliós nézettségével. Bár rokonok, és ugyanazon a pályán mo­zognak, egyáltalán nem szeretnék, ha bárki is egymáshoz hasonlítaná művészetüket.

– A vér nem válik vízzé. Kis Gró­­fo az uno­­katestvérem, az édesapáink édestestvérek. Bár vérrokonok va­gyunk, szerintem sok mindenben különbözünk. Én inkább a latinos macsó vonalat képviselem, de a mulatós romapop is közel áll hozzám. Nekem is a véremben van, akárcsak Kis Grófónak, de a dalaim a saját egyéniségemet és önálló stílusomat tükrözik. A saját kis közösségemben már bizonyítottam, eljött az ideje, hogy országos szintre lépjek – vázolta a közeljövőre kitűzött karrierépítési tervét Kis Palika, aki áprilisban megjelenő nagylemezének dalait ajánlja figyelmébe minden meglévő és leendő rajongójának.

– Ha meghallgatják a dalainkat vagy megnézik a videoklipjeinket, láthatják, hogy zeneileg milyen egyedi stílust képviselek. A menedzsmentemmel nagy közös terveink vannak – üzente Palika.