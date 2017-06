Rókával pacsizik az állatmentő Iggy Pop

Iggy Pop és Nick Cave már így is sokak szemében igazi hős, de mi van az állatokkal? – elmélkedett lényeglátóan az NME újságírója, amikor a két legendás zenész legújabb húzásáról számolt be. Sok sztárt tudnánk említeni, – és meg is tesszük – akik nevüket adták már valamilyen állatvédelmi akcióhoz, szerepet vállaltak a PETA valamelyik figyelemfelhívó kampányában.

Pamela Anderson, Pink, Eva Mendes, Jenna Jameson, Christina Applegate, Paul McCartney, hogy csak néhány olyan hírességet említsünk, akiket már láttunk az állatvédő szervezet reklámjaiban. Ezúttal pedig a könnyűzene két ikonikus alakja is csatlakozott.

Iggy Pop rajzolt alteregója a kisfilm főhőse, aki harcba száll mindenkivel, aki bármilyen módon is ártani akar valamilyen állatnak, aztán pedig természetesen győztesként kerül ki az összes csatából, és ennek örömére pacsizik is egy nagyot a megmentett rókával, nyuszival, teknőssel és kutyával. Eközben pedig nem más szól, mint a Breathless, a Nick Cave and the Bad Seedstől.

A PETA új videójához kapcsolódó szlogenje a következő: „Be the person your dog thinks you are.”, azaz Légy az a személy, akinek a kutyád gondol.