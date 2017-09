Robbie Williams majdnem lehányta feleségét az első randijukon

Robbie Williams maga sem érti, hogyan szeretett bele felesége, Ayda Field.

– Alaposan be voltam drogozva az első randinkon – vallja be Robbie készülő életrajzi könyvében. – Korábban rákerestem a nevére az interneten, és nagyon vonzónak találtam. Volt egy csomó tervem, de aztán túl sok bogyót vettem be és minden elúszott… – sopánkodott a zenész.







Az énekes nem érti, mit szeret rajta felesége, Ayda © Northfoto

– Egy buliba jött hozzám, s mikor kimentünk medencézni, átöltözött bikinibe, őrjítő teste volt! Ott voltam a jakuzziban egy dögös nővel, erre hányingerem lett és el kellett hagynom a helyszínt. Robbie-nak szerencsére volt második lehetősége, s végül 2010-ben megfűzte a csinos színésznőt, akivel azóta két közös gyermekük van.