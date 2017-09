Ritka bizarr ruhával sokkolta rajongóit Kim Kardashian - fotók

Oké, a reality-sztárnál már az is értékelendő, ha egyáltalán van rajta ruha, ennek ellenére úgy érezzük, a New York-i divatbemutatón PVC-be begyömöszölt Kim Kardashiannál a héten már nem látunk bizarrabb teremtést. A platinaszőke hajon már meg se lepődünk, de a topánkája sarkára is ráhúzott szűk szadomazo-ruha egész biztos nem élete legkényelmesebb darabja volt.