Rendőrök karjába mászott Éden Milán

Több rendőrségi nyomozás indult Milán ellen, aki már korábban is szerepelt televízióban, és jelenleg egy „ismerkedős realityben” forgat Balin. A Viasat szerint nincs ezzel gond.

Egzotikus környezetben, Bali szigetén forgatják a Viasat új műsorát, amelyben sármos férfiak és dögös kebelcsodák ismerkednek egymással. A Bors információi szerint közöttük van az a fiatalember is, aki Éden Milánként lett ismert országszerte.

A személyi edzőként dolgozó fiatalember a rendőrök előtt sem ismeretlen. A Bors úgy értesült, volt barátnőjével kapcsolatban több alkalommal is dolga volt zsarukkal, és több eljárás is indult ellene. Az első ilyen alkalommal James Bond-filmekbe illő jelenetek tanúi lehettek a rend éber őrei, de Benny Hill is megirigyelte volna a csattanót.







Egy nyolcadik kerületi lakópark biztonsági személyzete riasztotta a rendőrséget 2015. október 3-án. A portaszolgálat arra lett figyelmes, hogy a hatodik emeleten lakó Niki otthonában hatalmas patália van. A lány nem tudta kitenni lakásából Milánt, a rendőrök segítettek neki ebben.

– Bilincsben vitték el, kihallgatták. Hajnalban a kiérkező járőrök épp engem hallgattak meg, amikor váratlanul megjelent a lakásom erkélyén, a hatodikon. Valahonnan át-, vagy felmászhatott – mesélte a Borsnak Niki, aki a balhé miatt megkegyelmezett, és nem tett feljelentést volt párja ellen, az erkély-jelenet miatt a rendőrök azonban ezt hivatalból megtették.

„A férfival szemben felmerült a jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértés elkövetése, így a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. kerületi Rendőrkapitánysága szabálysértési eljárást indított, melyet áttett a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bajai Rendőrkapitányságra” – közölte megkeresésünkre a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata.







Bajai kollégáik pedig arról tájékoztattak minket, hogy „a Bajai Rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztálya (...) szabálysértés elkövetése miatt 2015. október 19-én a férfit pénzbírsággal sújtotta, amelynek eleget tett.”

Hiába kapott a valóságshow-hős új esélyt Nikitől, tavaly karácsonykor újabb balhé tört ki közöttük. A nő csak másnap vette észre, Milán az autója rendszámtábláit leszerelte, és elvitte. A rendőrséghez fordult.

„A 2016. december 26-án történt eset kapcsán a rendőrség szabálysértési eljárást folytat, amelyről a vonatkozó jogszabályok értelmében nem áll módunkban bővebb tájékoztatást adni” – közölte megkeresésünkre a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgá­lata.







A Bors birtokába jutott számos videó és privát levelezés is, ezekből meggyőződhettünk arról, hogy a férfi rendszeresen kereshette a konfliktust párjával, a nagyobb balhék után gyakran sírva bánta meg bűneit.

Természetesen megkerestük a Viasat képviselőit, hogy szerintük rendjén van-e, hogy egy olyan férfi szerepel a párkereső, ismerkedős realityben, akinek épp a párkapcsolati gondjai miatt több rendőrségi ügye is akadt?

A csatorna nem tud arról, hogy bármelyik játékosa ellen rendőrségi eljárás lenne folyamatban.