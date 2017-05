Reméli Cynthia és Varga Viktor, hogy ikreik lesznek

Varga Viktor ráébredt, itt az ideje felnőni, családot alapítani. Az énekes párjával, Cinthyával már a közös gyermekeikről beszélget, és a Borsnak azt is elárulta, milyennek képzelik őket.

Varga Viktor ráébredt, itt az ideje felnőni, családot alapítani. Az énekes párjával, Cinthyával már a közös gyermekeikről beszélget, és a Borsnak azt is elárulta, milyennek képzelik őket.

A huszonkilenc éves énekes nem akar többé botrányhős lenni, mint mondja, egy ideje felnőtt férfiként gondolkodik. Ehhez persze hozzájárul az is, hogy párjával, Cinthyával megtanultak alkalmazkodni egymáshoz.

– A családtéma nálunk jelenleg annyiban merül ki, hogy a társas lényem elkezdett fejlődni. Most már nem önző módon magamra koncentrálok, hanem Cintyvel foglalkozom. Szerintem ez az első lépés a felé, hogy az ember családban tudjon élni – nyílik meg lapunknak Varga Viktor, és ezúttal valóban nem csak magáról beszél.







Viktor szerint ő és Cinthya szinte ugyanúgy néz ki. Vajon milyen lesz a gyermekük? © Bors

– Sokszor szóba kerül nálunk a gyerekkérdés. Már csak azért is, mert szinte ugyanúgy nézünk ki. Kíváncsiak vagyunk, hogyan fog kinézni a gyermekünk. Lehet, hogy egy szőrös fejű Varga Viktor fog születni, de az is lehet, hogy egy még kisebb Cinthya – neveti el magát. – Azt beszéltük meg, hogy körülbelül még nyolc évre van szükségünk, hogy kiteljesedjünk, és megcsináljuk azokat a dolgokat, amiket elterveztünk. Nagyon sokat kell még utaz­nunk, és látnunk kell minden kultúrát. Akár gyereknevelésben is. Utána már úgysem tudnánk ilyet csinálni, mert minden energiánkat a gyerekre fogjuk fordítani – vázolja a tervet és azt is elárulja, hogy fiút vagy kislányt szeretne inkább.

– Ikreket szeretnénk. Ez a kritérium. Akár egy fiú, egy lány, de az már csak részletkérdés.

A tesó Viktor kiköpött mása Varga Viktor le sem tagadhatná a huszonnégy éves öccsét, Valentint, aki annak idején szintén zenével foglalkozott. Az énekes és testvére olyan, mint két tojás. Cinthya egyke, nincs testvére.







© Bors

Nem a miénk a döntés

Vajon dönthetünk arról, hogy ikreink szülessenek? A Borsnak a szakértő válaszolt.

– Mindannyian Isten teremtményei vagyunk, így ő dönt arról is, hogy milyen gyermekünk születik. Jelenleg az orvostudomány nem tart ott, hogy meg tudjuk határozni azt, hogy ikreink szülessenek. Mesterséges megtermékenyítés van, és olyankor gyakrabban fordulnak elő ikrek, de direkt módon nem lehet így elvégezni a beavatkozást. Ha a felmenők között volt már ikerterhesség, akkor nagyobb eséllyel lesz megint ilyen a következő generációban – árulta el dr. Kó­czán István.